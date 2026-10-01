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Nem seco, nem borrachudo: o truque de 15 minutos que deixa o peito de frango mais macio e suculento

Banho rápido em salmoura ajuda o filé a conservar umidade antes de ir para a frigideira

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:09

Salmoura rápida com água e sal ajuda o peito de frango a conservar mais umidade durante o cozimento
Salmoura rápida com água e sal ajuda o peito de frango a conservar mais umidade durante o cozimento Crédito: Ilustração gerada por IA

Peito de frango parece simples de preparar até chegar à frigideira. Poucos minutos a mais no fogo podem transformar um filé macio em uma carne seca, fibrosa e difícil de mastigar.

Por ter pouca gordura entremeada, esse corte depende bastante da própria umidade para permanecer suculento. À medida que esquenta, porém, as proteínas musculares se contraem e parte dessa água acaba sendo expelida.

Veja como fazer sobrecoxa crocante com batata rústica

O que você vai precisar: Sobrecoxas de frango com pele por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Batatas médias cortadas por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Dentes de alho amassados por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Suco de 1 limão por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Azeite, páprica defumada, orégano, sal e pimenta-do-reino a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Tempere as sobrecoxas com o limão, alho, sal e a páprica, massageando bem por baixo e por cima da pele por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Em uma tigela separada, passe as batatas no azeite com uma pitada de sal e orégano até ficarem bem cobertas por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Coloque as sobrecoxas com a pele voltada para cima no fundo da cesta e preencha os espaços vazios ao redor com batatas. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Ligue a air fryer a 180°C por 25 minutos; depois, suba a temperatura para 200°C por mais 8 minutos só para dourar a pele das sobrecoxas e os legumes por Imagem gerada por inteligência artificial
 Sirva como preferir.  por Imagem gerada por inteligência artificial
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O que você vai precisar: Sobrecoxas de frango com pele por Imagem gerada por inteligência artificial

Antes mesmo de ligar o fogo, uma técnica simples pode diminuir esse problema. Deixar os filés por alguns minutos em uma salmoura leve, feita apenas com água e sal, ajuda a carne a conservar mais líquido durante o cozimento.

Por que a salmoura ajuda a deixar o frango mais macio?

Dentro da carne, o sal interfere na estrutura das proteínas musculares. Em uma concentração adequada, ele modifica a maneira como essas proteínas retêm água e reduz parte da perda de líquido quando o alimento vai ao fogo.

Para cerca de 500 gramas de peito de frango, uma opção é dissolver aproximadamente uma colher de sopa rasa de sal em 500 ml de água fria. Nesse banho, os filés podem permanecer por cerca de 15 minutos.

Nesse ponto, o relógio faz diferença. Cortes finos não precisam de longas horas de salmoura, já que o excesso de tempo pode deixar o alimento salgado demais e alterar sua textura.

Encerrado o banho, vale retirar os filés e secar bem a superfície com papel-toalha. Embora pareça um detalhe pequeno, essa etapa interfere diretamente no resultado na frigideira.

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Superfície seca ajuda o frango a dourar melhor

Toda água acumulada do lado de fora da carne precisa evaporar antes que a superfície consiga dourar. Por isso, um filé muito úmido tende a produzir mais vapor e dificulta a formação daquela camada dourada característica.

Na frigideira, o ideal é usar uma pequena quantidade de óleo ou azeite e esperar o recipiente esquentar bem antes de colocar a carne. Mexer o filé a todo momento também atrapalha o dourado.

Conforme a espessura, alguns minutos de cada lado costumam ser suficientes para criar uma superfície bem marcada. Mais importante do que seguir um tempo rígido é evitar prolongar o cozimento sem necessidade.

Ao contrário de um mito bastante repetido na cozinha, essa crosta não “sela” todos os líquidos dentro da carne. O dourado aparece principalmente por reações de escurecimento responsáveis por aromas e sabores mais intensos.

O descanso também interfere na suculência

Assim que sai da frigideira, o frango ainda está sob efeito do calor intenso. Cortá-lo imediatamente pode fazer uma quantidade maior de líquido escapar para o prato.

Por alguns minutos, deixar o filé descansar ajuda a carne a estabilizar antes do corte. Um intervalo de aproximadamente três a cinco minutos costuma funcionar bem para peças desse tamanho.

Outro cuidado está no tempero final. Como parte do sal já entrou na carne durante a etapa anterior, convém reduzir a quantidade adicionada depois e completar o sabor com pimenta-do-reino, alho, páprica ou ervas.

Também merece atenção a espessura dos filés. Peças muito irregulares cozinham em ritmos diferentes, fazendo com que uma ponta resseque enquanto a região mais grossa ainda termina de cozinhar.

Dá para colocar outros ingredientes na salmoura?

Na versão mais básica, água e sal já cumprem a função principal. Ainda assim, outros ingredientes podem complementar o preparo.

Uma pequena quantidade de açúcar pode favorecer o douramento e suavizar a percepção do sal. Alho, ervas e especiarias também entram na mistura, embora o efeito aromático de uma salmoura tão rápida seja mais discreto.

No fim, três cuidados fazem a maior diferença: evitar tempo excessivo na salmoura, secar bem a superfície antes de grelhar e não deixar o peito de frango cozinhar além do necessário.

Com esse conjunto de etapas, uma preparação de poucos minutos antes da frigideira ajuda a resolver justamente um dos problemas mais comuns do corte: a perda excessiva de umidade durante o preparo.

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