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Nem sempre é defeito, mas o verdadeiro motivo do chuveiro perder pressão pode surpreender e a solução é mais simples do que parece

O problema pode estar no acúmulo de calcário, que bloqueia a saída de água sem que você perceba



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:37

Saiba como fazer uma limpeza simples para recuperar a pressão do chuveiro e evitar novos entupimentos Crédito: Pexels

Você liga o chuveiro esperando um banho relaxante, mas a água sai fraca, em jatos irregulares ou parece não ter força suficiente. Nessa hora, muita gente pensa que chegou a hora de trocar o equipamento ou chamar um encanador. Mas, em muitos casos, o problema pode ter uma solução muito mais simples.

Especialistas explicam que a perda de pressão costuma ser causada pelo acúmulo de calcário, minerais e outros resíduos nos pequenos furos do chuveiro. Com uma limpeza rápida, é possível desobstruir essas saídas de água e recuperar boa parte da vazão original.

Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica 1 de 5

Por que o chuveiro perde a pressão?

Com o uso diário, minerais presentes na água, como cálcio e magnésio, vão se acumulando nos orificios do espalhador. Aos poucos, esse depósitos endurecem e dificultam a passagem de água, fazendo com que o jato fique mais fraco ou saia de forma irregular.

O problema é ainda mais comum em regiões onde a água tem maior concentração de minerais.

O truque simples para remover o calcário

Uma das soluções mais indicadas é usar vinagre branco, conhecido por ajudar a dissolver depósitos minerais. O processo é simples:

coloque partes iguais de vinagre branco e água morna em um saco plástico;

envolva a cabeça do chuveiro com o saco, deixando os furos totalmente mergulhados na solução;

prenda o saco com um elástico;

deixe agir por cerca de 30 minutos a uma hora, dependendo do acúmulo de calcário.

Finalize a limpeza para recuperar o fluxo

Depois de retirar o saco plástico, utilize uma escova de dentes velha para remover os resíduos que ainda estiverem presos no furinhos. Em seguida, abra o chuveiro por alguns minutos para que a água elimine o restante das impurezas. Na maioria dos casos, esse procedimento já melhora significativamente o fluxo da água.

Quando a limpeza pode não resolver

Se, mesmo após a higienização, o chuveiro continuar com pouca pressão, o problema pode estar em outro ponto da instalação hidráulica.

Entre as causas mais comuns estão a baixa altura da caixa d'água, tubulações com obstruções, registro parcialmente fechado, pressão insuficiente da rede hidráulica ou até a necessidade de instalar um pressurizador em alguns imóveis.

Cuidados para não danificar o chuveiro

Embora seja comum usar agulhas ou objetos metálicos para desentupir os furos, essa prática pode aumentar os orificios e comprometer o funcionamento do equipamento.

O ideal é fazer a limpeza com uma escova de cerdas macias e, quando necessário, utilizar apenas um palito de madeira para remover resíduos mais resistentes, sem forçar a estrutura do espalhador.

Como evitar que o problema volte