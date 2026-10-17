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Nem toda sorte vem do jeito esperado: 4 signos podem receber surpresas boas no restante de outubro

Reencontros, mais tempo para fazer o que gostam e mudanças na vida pessoal podem trazer alegrias inesperadas até o fim do mês

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 13:00

Signos, anjo e sorte
Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda quinzena de outubro ainda pode reservar boas surpresas para quatro signos, mas nem todas terão a aparência de uma grande conquista. Em vez de dinheiro inesperado ou reconhecimento profissional, a sorte pode aparecer em momentos de descanso, reencontros importantes e descobertas sobre aquilo que realmente faz bem.

Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, outubro pode trazer oportunidades de uma maneira menos óbvia, especialmente para quem estiver disposto a desacelerar, retomar contatos antigos e prestar mais atenção às próprias necessidades. A ideia é não descartar algo só porque o benefício não aparece imediatamente. Até o fim do mês, situações aparentemente comuns podem abrir espaço para experiências valiosas. Veja a previsão publicada pelo site "Your Tango".

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Câncer

Para Câncer, a sorte pode estar em recuperar o prazer de fazer aquilo de que gosta. Depois de um período de muitas obrigações, a segunda metade de outubro pode trazer espaço para atividades criativas, momentos de descanso e experiências que ajudam a aliviar a pressão da rotina. A vida amorosa também pode reservar uma surpresa: alguém do passado pode reaparecer e despertar a vontade de retomar uma conexão. Isso não significa que toda relação antiga mereça uma segunda chance, mas pode ser uma oportunidade para entender o que ainda existe entre duas pessoas.

Dica cósmica: reserve tempo para algo que faça você se sentir bem e, se alguém do passado reaparecer, avalie com calma se essa aproximação realmente vale a pena.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
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Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Leão

Se o começo de outubro foi marcado por discussões ou situações desgastantes, Leão pode encontrar um clima mais favorável na segunda quinzena. A disposição para resolver pendências aumenta, facilitando decisões relacionadas à casa, à rotina e à convivência familiar. Também pode surgir mais clareza sobre onde o signo deseja morar ou quais mudanças gostaria de fazer no próprio espaço. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, Leão pode aproveitar esse período para se aproximar de pessoas queridas e recuperar a sensação de acolhimento.

Dica cósmica: converse com quem divide a rotina com você e escolha uma mudança concreta que possa deixar sua casa ou seu dia a dia mais agradáveis.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
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O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Libra

Libra pode passar a segunda metade de outubro pensando no que está fora de equilíbrio na própria vida. Em vez de continuar tentando agradar a todos, o signo terá a chance de reconhecer quais desejos foram deixados de lado e quais situações já não combinam com quem se tornou. A sorte pode aparecer justamente quando Libra começa a se posicionar com mais autenticidade e deixa de gastar tanta energia tentando corresponder às expectativas alheias. Pessoas e experiências mais compatíveis com seus valores podem ganhar espaço quando o signo passa a respeitar as próprias escolhas.

Dica cósmica: antes de aceitar mais um compromisso, pergunte a si mesmo se você realmente quer aquilo ou se está tentando evitar desagradar alguém.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
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La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Capricórnio

Para Capricórnio, a sorte pode vir de pessoas que já fizeram parte de sua história. Um amigo de quem se afastou, um antigo colega ou um contato profissional esquecido pode reaparecer e abrir portas interessantes. Segundo Grim, a vida social do signo ainda guarda possibilidades pouco exploradas, e retomar algumas conexões pode ajudar a ampliar sua rede de contatos. Além da satisfação de reencontrar alguém importante, essas aproximações podem render indicações, parcerias ou informações úteis para quem deseja mudar de emprego ou iniciar um novo projeto.

Dica cósmica: procure alguém com quem você perdeu contato, mas gostaria de conversar novamente. Uma mensagem simples pode reabrir uma conexão valiosa.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

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