ASTROLOGIA

Nem toda sorte vem do jeito esperado: 4 signos podem receber surpresas boas no restante de outubro

Reencontros, mais tempo para fazer o que gostam e mudanças na vida pessoal podem trazer alegrias inesperadas até o fim do mês

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 13:00

Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda quinzena de outubro ainda pode reservar boas surpresas para quatro signos, mas nem todas terão a aparência de uma grande conquista. Em vez de dinheiro inesperado ou reconhecimento profissional, a sorte pode aparecer em momentos de descanso, reencontros importantes e descobertas sobre aquilo que realmente faz bem.

Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, outubro pode trazer oportunidades de uma maneira menos óbvia, especialmente para quem estiver disposto a desacelerar, retomar contatos antigos e prestar mais atenção às próprias necessidades. A ideia é não descartar algo só porque o benefício não aparece imediatamente. Até o fim do mês, situações aparentemente comuns podem abrir espaço para experiências valiosas. Veja a previsão publicada pelo site "Your Tango".

Câncer

Para Câncer, a sorte pode estar em recuperar o prazer de fazer aquilo de que gosta. Depois de um período de muitas obrigações, a segunda metade de outubro pode trazer espaço para atividades criativas, momentos de descanso e experiências que ajudam a aliviar a pressão da rotina. A vida amorosa também pode reservar uma surpresa: alguém do passado pode reaparecer e despertar a vontade de retomar uma conexão. Isso não significa que toda relação antiga mereça uma segunda chance, mas pode ser uma oportunidade para entender o que ainda existe entre duas pessoas.

Dica cósmica: reserve tempo para algo que faça você se sentir bem e, se alguém do passado reaparecer, avalie com calma se essa aproximação realmente vale a pena.

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Leão

Se o começo de outubro foi marcado por discussões ou situações desgastantes, Leão pode encontrar um clima mais favorável na segunda quinzena. A disposição para resolver pendências aumenta, facilitando decisões relacionadas à casa, à rotina e à convivência familiar. Também pode surgir mais clareza sobre onde o signo deseja morar ou quais mudanças gostaria de fazer no próprio espaço. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, Leão pode aproveitar esse período para se aproximar de pessoas queridas e recuperar a sensação de acolhimento.

Dica cósmica: converse com quem divide a rotina com você e escolha uma mudança concreta que possa deixar sua casa ou seu dia a dia mais agradáveis.

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Libra

Libra pode passar a segunda metade de outubro pensando no que está fora de equilíbrio na própria vida. Em vez de continuar tentando agradar a todos, o signo terá a chance de reconhecer quais desejos foram deixados de lado e quais situações já não combinam com quem se tornou. A sorte pode aparecer justamente quando Libra começa a se posicionar com mais autenticidade e deixa de gastar tanta energia tentando corresponder às expectativas alheias. Pessoas e experiências mais compatíveis com seus valores podem ganhar espaço quando o signo passa a respeitar as próprias escolhas.

Dica cósmica: antes de aceitar mais um compromisso, pergunte a si mesmo se você realmente quer aquilo ou se está tentando evitar desagradar alguém.

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Capricórnio

Para Capricórnio, a sorte pode vir de pessoas que já fizeram parte de sua história. Um amigo de quem se afastou, um antigo colega ou um contato profissional esquecido pode reaparecer e abrir portas interessantes. Segundo Grim, a vida social do signo ainda guarda possibilidades pouco exploradas, e retomar algumas conexões pode ajudar a ampliar sua rede de contatos. Além da satisfação de reencontrar alguém importante, essas aproximações podem render indicações, parcerias ou informações úteis para quem deseja mudar de emprego ou iniciar um novo projeto.

Dica cósmica: procure alguém com quem você perdeu contato, mas gostaria de conversar novamente. Uma mensagem simples pode reabrir uma conexão valiosa.