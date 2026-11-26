MENSAGEM DO DIA

Nem tudo acontece no tempo que desejamos: tire sua sorte do dia desta quinta (25 de novembro)

Jornal CORREIO traz uma mensagem do dia para você

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:30

Confira sorte do dia Crédito: Shutterstock | Portal EdiCase

Nem sempre os acontecimentos seguem o ritmo que imaginamos. Às vezes, fazemos planos, criamos expectativas e esperamos que determinadas situações se resolvam rapidamente. Quando isso não acontece, a frustração pode tomar conta e fazer com que a gente questione as próprias escolhas.

Mas é importante entender que cada pessoa tem seu próprio tempo e que nem todos os caminhos precisam ser percorridos com pressa. Aprender a respeitar os processos, reconhecer os pequenos avanços e confiar no futuro também faz parte da jornada.

Sorte do dia 1 de 5