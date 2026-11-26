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Felipe Sena
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:30
Nem sempre os acontecimentos seguem o ritmo que imaginamos. Às vezes, fazemos planos, criamos expectativas e esperamos que determinadas situações se resolvam rapidamente. Quando isso não acontece, a frustração pode tomar conta e fazer com que a gente questione as próprias escolhas.
Mas é importante entender que cada pessoa tem seu próprio tempo e que nem todos os caminhos precisam ser percorridos com pressa. Aprender a respeitar os processos, reconhecer os pequenos avanços e confiar no futuro também faz parte da jornada.
Sorte do dia
A sorte do dia desta quinta-feira (26) traz uma mensagem sobre paciência e confiança. Não permita que a ansiedade pelo que ainda não aconteceu impeça você de aproveitar as conquistas do presente. Continue fazendo sua parte e lembre-se: algumas coisas precisam de tempo para florescer.