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Nem tudo são flores: 4 signos podem enfrentar cobranças e problemas do passado na temporada de Libra

Relações, dinheiro e assuntos mal resolvidos podem voltar ao centro das atenções para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e estresse
Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Libra começou em 22 de setembro, às 21h05, junto com o Equinócio de Primavera, e segue até 23 de outubro, às 06h38. Embora Libra seja associado ao equilíbrio, aos acordos e à busca por harmonia, as próximas semanas podem ser mais trabalhosas para quatro signos.

Para eles, situações que pareciam resolvidas podem voltar à pauta. Questões afetivas, financeiras e conflitos que ficaram sem uma conclusão clara podem exigir uma nova conversa ou uma decisão mais madura. A Lua Cheia em Áries, no dia 26 de setembro, às 13h48, também reforça a necessidade de olhar para a relação entre as próprias necessidades e aquilo que é construído com outras pessoas. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries

Áries pode receber um primeiro sinal de alerta logo no começo da temporada. A Lua Cheia entra no seu signo em 26 de setembro e pode colocar em evidência uma questão pessoal que vinha sendo empurrada para depois.

Ao mesmo tempo, a temporada de Libra coloca os relacionamentos sob os holofotes. A pergunta passa a ser até onde você está disposto a ceder e em quais situações está abrindo mão demais de si para manter a paz.

Uma relação importante pode exigir uma conversa mais honesta. Não significa necessariamente colocar um ponto final, mas entender se existe equilíbrio entre o que você oferece e o que recebe.

Dica cósmica: antes de reagir no impulso, pergunte a si mesmo se você está defendendo uma necessidade real ou apenas tentando provar que está certo.

Filmes para Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
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Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Touro

Touro pode sentir a temporada de Libra de maneira especialmente intensa quando o assunto envolve dinheiro e relacionamentos. Questões que pareciam bem resolvidas podem voltar à conversa, principalmente quando existe alguma expectativa não esclarecida.

Pode surgir a necessidade de rever quem contribui com o quê, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Uma relação pode funcionar bem por muito tempo até que alguém perceba que o acordo deixou de ser tão equilibrado quanto parecia.

O momento pede menos insistência em manter tudo como está e mais disposição para conversar sobre o que realmente está funcionando. Nem toda revisão significa que algo precisa acabar.

Dica cósmica: não evite uma conversa importante apenas para preservar a aparência de tranquilidade. Resolver o que incomoda pode evitar problemas maiores depois.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
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O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Virgem

Virgem pode precisar redobrar a atenção com dinheiro, responsabilidades e comunicação durante a temporada de Libra. Assuntos envolvendo gastos, dívidas, compromissos ou recursos compartilhados podem exigir mais organização.

Ao mesmo tempo, uma conversa antiga pode voltar à tona. Algo dito anteriormente, uma discordância com alguém próximo ou até um mal-entendido que nunca foi completamente esclarecido pode reaparecer.

A boa notícia é que rever uma questão não significa necessariamente voltar ao problema. Pode ser justamente a oportunidade de encontrar uma solução mais adequada para algo que ficou pendente.

Dica cósmica: antes de responder a uma mensagem ou tomar uma decisão financeira, confira os detalhes. Uma pequena revisão agora pode evitar uma grande dor de cabeça depois.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
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O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Escorpião

Escorpião pode ser um dos signos mais confrontados com assuntos que preferia deixar no passado. Uma lembrança, uma relação antiga ou uma insegurança que parecia superada pode voltar à mente e pedir atenção.

Isso não significa necessariamente que você precise reviver o que já passou. A questão é entender por que determinada situação ainda provoca reação e o que pode ser feito de maneira diferente desta vez.

A temporada também pode aumentar a pressão sobre objetivos profissionais e sobre a forma como você quer ser reconhecido. Talvez seja necessário decidir o que ainda vale sua energia e o que precisa ser deixado para trás.

Dica cósmica: não confunda algo que voltou à sua memória com algo que precisa voltar à sua vida. Você pode aprender com o passado sem reabrir portas.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

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Signo Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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