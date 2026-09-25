Nem tudo são flores: 4 signos podem enfrentar cobranças e problemas do passado na temporada de Libra

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Giuliana Mancini
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:00
A temporada de Libra começou em 22 de setembro, às 21h05, junto com o Equinócio de Primavera, e segue até 23 de outubro, às 06h38. Embora Libra seja associado ao equilíbrio, aos acordos e à busca por harmonia, as próximas semanas podem ser mais trabalhosas para quatro signos.
Para eles, situações que pareciam resolvidas podem voltar à pauta. Questões afetivas, financeiras e conflitos que ficaram sem uma conclusão clara podem exigir uma nova conversa ou uma decisão mais madura. A Lua Cheia em Áries, no dia 26 de setembro, às 13h48, também reforça a necessidade de olhar para a relação entre as próprias necessidades e aquilo que é construído com outras pessoas. Veja a previsão do site "Economic Times".
Áries
Áries pode receber um primeiro sinal de alerta logo no começo da temporada. A Lua Cheia entra no seu signo em 26 de setembro e pode colocar em evidência uma questão pessoal que vinha sendo empurrada para depois.
Ao mesmo tempo, a temporada de Libra coloca os relacionamentos sob os holofotes. A pergunta passa a ser até onde você está disposto a ceder e em quais situações está abrindo mão demais de si para manter a paz.
Uma relação importante pode exigir uma conversa mais honesta. Não significa necessariamente colocar um ponto final, mas entender se existe equilíbrio entre o que você oferece e o que recebe.
Dica cósmica: antes de reagir no impulso, pergunte a si mesmo se você está defendendo uma necessidade real ou apenas tentando provar que está certo.
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Touro
Touro pode sentir a temporada de Libra de maneira especialmente intensa quando o assunto envolve dinheiro e relacionamentos. Questões que pareciam bem resolvidas podem voltar à conversa, principalmente quando existe alguma expectativa não esclarecida.
Pode surgir a necessidade de rever quem contribui com o quê, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Uma relação pode funcionar bem por muito tempo até que alguém perceba que o acordo deixou de ser tão equilibrado quanto parecia.
O momento pede menos insistência em manter tudo como está e mais disposição para conversar sobre o que realmente está funcionando. Nem toda revisão significa que algo precisa acabar.
Dica cósmica: não evite uma conversa importante apenas para preservar a aparência de tranquilidade. Resolver o que incomoda pode evitar problemas maiores depois.
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Virgem
Virgem pode precisar redobrar a atenção com dinheiro, responsabilidades e comunicação durante a temporada de Libra. Assuntos envolvendo gastos, dívidas, compromissos ou recursos compartilhados podem exigir mais organização.
Ao mesmo tempo, uma conversa antiga pode voltar à tona. Algo dito anteriormente, uma discordância com alguém próximo ou até um mal-entendido que nunca foi completamente esclarecido pode reaparecer.
A boa notícia é que rever uma questão não significa necessariamente voltar ao problema. Pode ser justamente a oportunidade de encontrar uma solução mais adequada para algo que ficou pendente.
Dica cósmica: antes de responder a uma mensagem ou tomar uma decisão financeira, confira os detalhes. Uma pequena revisão agora pode evitar uma grande dor de cabeça depois.
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Escorpião
Escorpião pode ser um dos signos mais confrontados com assuntos que preferia deixar no passado. Uma lembrança, uma relação antiga ou uma insegurança que parecia superada pode voltar à mente e pedir atenção.
Isso não significa necessariamente que você precise reviver o que já passou. A questão é entender por que determinada situação ainda provoca reação e o que pode ser feito de maneira diferente desta vez.
A temporada também pode aumentar a pressão sobre objetivos profissionais e sobre a forma como você quer ser reconhecido. Talvez seja necessário decidir o que ainda vale sua energia e o que precisa ser deixado para trás.
Dica cósmica: não confunda algo que voltou à sua memória com algo que precisa voltar à sua vida. Você pode aprender com o passado sem reabrir portas.
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