ASTROLOGIA

Nem tudo são flores! Gêmeos, Virgem e Aquário vão encarar um teste desafiador hoje (18 de novembro), e vão ver a paciência ser colocada à prova

O segredo será não confundir um obstáculo passageiro com o fim dos planos

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:00

3 signo estão prestes a passar por um importante teste do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos podem enfrentar situações que exigem jogo de cintura nesta quarta-feira (18). Um atraso, uma frustração ou a sensação de que as coisas não estão acontecendo como deveriam podem testar a paciência. Mas o desafio não precisa ser encarado como sinal de fracasso: ele também pode revelar o quanto esses signos aprenderam a lidar com momentos difíceis.

Às 6h38, a quadratura entre Sol e Júpiter, com o Sol a 26°03′ de Escorpião e Júpiter a 26°03′ de Leão, marca o cenário astrológico do dia. Esse aspecto pode ampliar expectativas e trazer situações que exigem cuidado para não exagerar nas reações ou assumir mais compromissos do que é possível cumprir. Para estes signos, a melhor resposta será confiar na própria capacidade sem perder o senso de realidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode sentir que está preso em uma situação que não avança. Você quer seguir em frente, mas parece que sempre aparece alguma coisa para atrasar os planos. Essa sensação de estagnação pode ser bastante frustrante, principalmente quando já existe disposição para mudar o cenário.

O desafio será entender que nem todo processo tem um atalho. Algumas conquistas exigem persistência, ajustes e paciência para atravessar etapas que não podem ser puladas. A boa notícia é que você conhece a própria capacidade e sabe que pode superar esse período. Não deixe que uma demora faça você duvidar de tudo o que já construiu.

Dica cósmica: concentre sua energia no que está ao seu alcance. Um passo de cada vez também é progresso.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem

Virgem pode ter a impressão de que está fazendo mais esforço do que as outras pessoas e recebendo menos reconhecimento. Uma situação injusta ou uma responsabilidade que parece ter sobrado apenas para você pode despertar irritação. Ainda assim, vale lembrar que esse cenário não precisa durar para sempre.

O momento pode trazer aprendizados importantes sobre limites, paciência e a maneira como você enfrenta dificuldades. Nem sempre será possível contar com o apoio que gostaria, mas isso não significa que esteja sozinho ou que precise resolver tudo imediatamente. Evite transformar uma fase complicada em uma conclusão definitiva sobre sua vida.

Dica cósmica: não carregue sozinho responsabilidades que podem ser divididas. Peça ajuda quando precisar e respeite seus próprios limites.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Aquário

Aquário pode passar por um momento de desânimo, especialmente se algum plano não estiver avançando como esperava. A frustração pode fazer você questionar se vale a pena continuar insistindo, mas essa sensação não deve ser confundida com uma resposta definitiva sobre o futuro.

Você tem motivos para seguir em frente, mesmo que hoje seja difícil enxergá-los. Em vez de abandonar tudo no calor da emoção, dê um tempo para organizar os pensamentos e recuperar a perspectiva. A dificuldade é real, mas não apaga suas conquistas nem determina o que ainda pode acontecer.

Dica cósmica: não tome decisões definitivas em um momento de desânimo. Preserve seus planos e retome a avaliação quando estiver com a cabeça mais tranquila.