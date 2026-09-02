PLANTAS

Nem vinagre, nem óleo: item que você já tem em casa é suficiente para deixar as folhas das plantas brilhando

Método simples remove a poeira acumulada sem criar camadas sobre a folhagem nem recorrer a misturas caseiras



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 13:37

Limpeza delicada ajuda a remover a poeira acumulada e a recuperar o brilho natural das folhas de plantas ornamentais Crédito: Ilustração gerada por IA

A poeira acumulada sobre as folhas pode parecer apenas um problema estético, mas também interfere na relação da planta com a luz. Em ambientes fechados, partículas suspensas no ar se depositam aos poucos sobre a folhagem e formam uma camada que deixa espécies ornamentais com aspecto opaco.

Costelas-de-adão, ficus, jiboias e outras plantas de folhas largas estão entre as que mais evidenciam esse acúmulo. Quanto maior a superfície, mais fácil perceber aquela película de poeira que tira o verde intenso e permanece mesmo quando a planta está saudável.

Evite ter essas plantas em casa 1 de 5

Não é preciso, porém, recorrer a misturas elaboradas para resolver o problema. Para a limpeza rotineira, água em temperatura ambiente e um pano macio costumam ser suficientes.

O que a poeira provoca

As folhas são responsáveis por processos essenciais para a sobrevivência da planta, entre eles a fotossíntese, a transpiração e as trocas gasosas.

Parte dessas trocas ocorre pelos estômatos, pequenos poros presentes na superfície foliar. Ao mesmo tempo, é pela folha que a planta recebe a luz necessária para produzir energia.

Quando uma camada de poeira se acumula, parte dessa luminosidade deixa de atingir diretamente o tecido vegetal. O problema tende a ser mais perceptível em plantas cultivadas dentro de apartamentos, escritórios ou áreas pouco expostas à chuva, que naturalmente ajudaria a remover os resíduos.

A sujeira também pode se misturar à gordura presente no ambiente, principalmente em vasos mantidos próximos à cozinha. Nesse caso, o aspecto fosco se torna ainda mais evidente e a limpeza apenas com um espanador pode não ser suficiente.

Como limpar sem danificar

Nas plantas de folhas grandes e lisas, o procedimento é simples. Um pano macio ou de microfibra levemente umedecido pode ser passado delicadamente sobre cada folha.

Para evitar rasgos, vale apoiar a parte inferior com uma das mãos enquanto a outra desliza o pano da base em direção à ponta. Não é necessário esfregar nem pressionar a superfície.

Se houver muita poeira, o pano deve ser enxaguado ao longo da limpeza para impedir que a sujeira apenas seja espalhada de uma folha para outra.

Plantas menores e resistentes também podem receber uma ducha suave. Depois, é importante deixar o excesso de água escorrer antes de recolocar o vaso no lugar habitual.

Há ainda um cuidado adicional quando alguma planta apresenta sinais de pragas ou doenças. O mesmo pano não deve ser utilizado imediatamente nos outros vasos, já que insetos e outros agentes podem ser transportados durante a limpeza.

Algumas plantas exigem cuidado

Nem toda folhagem deve receber o mesmo tratamento.

Violetas e outras espécies com folhas aveludadas, por exemplo, exigem maior delicadeza. Nesses casos, um pincel de cerdas macias pode ser uma alternativa para retirar a poeira sem molhar ou esfregar excessivamente a superfície.

O mesmo vale para determinadas suculentas. Muitas apresentam uma cobertura esbranquiçada ou azulada conhecida como pruína, uma camada natural de proteção que pode ser removida pelo contato constante dos dedos ou do pano.

Por isso, antes de limpar uma planta desconhecida, vale observar a textura da folha. Quanto mais delicada, pilosa ou revestida ela for, menor deve ser a intervenção.

Vinagre não é necessário

Receitas domésticas com vinagre, leite, óleos e outros produtos aparecem com frequência como alternativas para fazer as folhas brilharem. Esse brilho artificial, no entanto, não significa necessariamente que a planta esteja mais saudável.

No caso do vinagre, o ácido acético pode provocar danos ao tecido vegetal dependendo da concentração e da sensibilidade da espécie. Óleos e produtos de brilho também podem deixar resíduos sobre a superfície.

Para remover apenas a poeira acumulada, portanto, não há necessidade de complicar o cuidado.