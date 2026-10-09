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Neném detona ex-esposa após fim de casamento e alerta de traição: ‘Cuspiu no prato que comeu’

Casamento terminou de forma conturbada após alertas de seguidores e teve troca de farpas nas redes

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:27

Neném e Thaís Baptista Crédito: Reprodução | Instagram

Neném, da dupla com Pepê usou as redes sociais para abrir o jogo sobre o término do casamento de 14 anos com Thaís Baptista.

O casamento terminou de forma conturbada, após alertas de traição de seguidores por parte de Thaís durante uma live realizada por Neném nas redes sociais.

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Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, Neném desabafou sobre o fim do casamento de 14 anos com sua ex-esposa e ainda admitiu que “cometeu erros” ao longo dos anos que estiveram juntos.

No início do vídeo deu a entender que a ex-esposa de Neném teria falado que não recebeu apoio, o que foi contrariado pela cantora. “"Eu não deixava você desistir, falava: 'Você é mais do que isso, você ainda vai conseguir. Você é linda do jeito que é, não importa o que o povo está falando'. Para, agora, você falar que o nosso relacionamento de 14 anos nunca teve brilho?! Que decepção, Taís, você está cuspindo no prato que comeu", começou.

Neném ainda externou a decepção de ser vista com rancor por Thaís. “"Enquanto eu te defendo, igual a uma bobona, fico calada, na minha, você está me atacando, atacando a pessoa que sempre te amou, que sempre esteve do teu lado. Não sei por que toda essa raiva e rancor de mim, não estou entendendo ainda", disse.

Com tom de deboche, Neném ainda afirmou que não incentivava a ex-esposa a criar conteúdos apenas por fama ou engajamento. "Quem fazia os vídeos era você! Então, para que fazia? Para mentir para os outros? Então você estava mentindo para os seus fãs, mentia o tempo todo para eles, porque, para mim, você não falava isso", expressou. E ainda se defendeu: "Eu nunca traí a Thaís, nunca fui para a televisão falar alguma coisa. Meu erro foi ter deixado a desejar no meu relacionamento com ela. Simplesmente eu descansei. Não a levava para viajar, todo mundo entrava na minha casa, enquanto poderia ser só eu, ela e Valentina".

Além disso, Neném se disse arrependida pelos erros que cometeu com Thaís, durante os 14 anos de união. "Quantas vezes ela chegava para mim, falava e eu não dava ouvido? Me arrependo, de verdade, disso e não tenho vergonha de falar que errei com ela. Por isso que ela se separou de mim, por isso que ela me deixou. Eu amei muito ela, como ela me amou. Me fez muito feliz, como eu também a fiz. Mas não deu certo. Pedi para terminar por alguns motivos, que não quero falar, e a gente terminou e está tudo bem", afirmou.

Mais tarde, ainda sugeriu que as duas gravassem um vídeo expondo o real motivo do término. "Ela não deixou de me amar, eu não deixei de amá-la, mas cansou -- e eu não tiro a razão dela. Mas zombar de mim, zombar do nosso amor, da nossa história, eu não aceito. 'Seu relacionamento não tinha luz'. Tem certeza, Thaís? Então você é mentirosa, na verdade, você nunca me amou", apontou.