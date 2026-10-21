A FILA ANDA

Neném, dupla de Pepê, assume novo namoro após separação e dispara: 'Um amor cura o outro'

Cantora engatou romance com a tatuadora Dani Gal após romper casamento de 14 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:36

Neném, dupla de Pepê, com a nova namorada, a tatuadora Dani Gal Crédito: Reprodução/Instagram

Menos de dois meses após anunciar o término de sua união de 14 anos com Thais Baptista em agosto, a cantora, que faz dupla com a irmã Pepê, revelou que está de namorada nova. O casal já exibe alianças de compromisso, presente que partiu da tatuadora Dani Gal.

Ao interagir com seguidores nas redes sociais, a artista não escondeu o entusiasmo com a fase atual e afirmou que se sente pronta para viver essa paixão, lembrando um conselho antigo que ouvia da própria mãe sobre seguir em frente sem sofrer por relações passadas.

Neném, dupla de Pepê, está namorando a tatuadora Dani Gal 1 de 6

Nas redes, onde reúne quase 50 mil seguidores compartilhando seus trabalhos com tatuagem, treinos físicos e mensagens de espiritualidade, a profissional fez questão de publicar fotos coladinha à companheira, com direito a declarações apaixonadas.

Neném anuncia separação e ex-mulher posta vídeo chorando 1 de 25

A separação de Neném e Thais veio a público no final de agosto, por meio de um comunicado conjunto na web. O ex-casal, que realizou cerimônia de casamento em São Paulo em 2015 e divide a criação da filha Valentina, de 8 anos, ressaltou que o rompimento foi amigável e fruto de conversas maduras.