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Neném, dupla de Pepê, assume novo namoro após separação e dispara: 'Um amor cura o outro'

Cantora engatou romance com a tatuadora Dani Gal após romper casamento de 14 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:36

Neném, dupla de Pepê, com a nova namorada, a tatuadora Dani Gal Crédito: Reprodução/Instagram

Menos de dois meses após anunciar o término de sua união de 14 anos com Thais Baptista em agosto, a cantora, que faz dupla com a irmã Pepê, revelou que está de namorada nova. O casal já exibe alianças de compromisso, presente que partiu da tatuadora Dani Gal.

Ao interagir com seguidores nas redes sociais, a artista não escondeu o entusiasmo com a fase atual e afirmou que se sente pronta para viver essa paixão, lembrando um conselho antigo que ouvia da própria mãe sobre seguir em frente sem sofrer por relações passadas.

Neném, dupla de Pepê, está namorando a tatuadora Dani Gal

Neném, dupla de Pepê, com a nova namorada, a tatuadora Dani Gal por Reprodução/Instagram
Neném, dupla de Pepê, com a nova namorada, a tatuadora Dani Gal por Reprodução/Instagram
Neném, dupla de Pepê, com a nova namorada, a tatuadora Dani Gal por Reprodução/Instagram
Neném, dupla de Pepê, com a nova namorada, a tatuadora Dani Gal por Reprodução/Instagram
Neném, dupla de Pepê, com a nova namorada, a tatuadora Dani Gal por Reprodução/Instagram
Neném, dupla de Pepê, com a nova namorada, a tatuadora Dani Gal por Reprodução/Instagram
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Neném, dupla de Pepê, com a nova namorada, a tatuadora Dani Gal por Reprodução/Instagram

Nas redes, onde reúne quase 50 mil seguidores compartilhando seus trabalhos com tatuagem, treinos físicos e mensagens de espiritualidade, a profissional fez questão de publicar fotos coladinha à companheira, com direito a declarações apaixonadas.

Neném anuncia separação e ex-mulher posta vídeo chorando

Dupla de Pepê, Neném anuncia separação e ex-mulher posta vídeo chorando por Reprodução/Instagram
Dupla de Pepê, Neném anuncia separação e ex-mulher posta vídeo chorando por Reprodução/Instagram
Ex-mulher de Neném, Thaís Baptista emagreceu 30kg por Reprodução/Instagram
Neném e Thais Baptista anunciaram término nas redes por Reprodução
Ex-mulher de Neném, Thaís Baptista emagreceu 30kg por Reprodução/Instagram
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Foto publicada nas redes sociais por Neném por Reprodução | Instagram
Neném, da dupla com Pepê por Reprodução | Instagram
Neném, da dupla com Pepê por Reprodução | Instagram
Neném, da dupla com Pepê por Reprodução | Instagram
Neném, da dupla com Pepê por Reprodução | Instagram
Neném e a esposa por Reprodução | Instagram
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Dupla de Pepê, Neném anuncia separação e ex-mulher posta vídeo chorando por Reprodução/Instagram

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Dupla com Pepê, Neném anuncia separação após 14 anos de relacionamento com influenciadora

A separação de Neném e Thais veio a público no final de agosto, por meio de um comunicado conjunto na web. O ex-casal, que realizou cerimônia de casamento em São Paulo em 2015 e divide a criação da filha Valentina, de 8 anos, ressaltou que o rompimento foi amigável e fruto de conversas maduras.

Na ocasião, ambas pediram aos fãs que evitassem ataques ou julgamentos sobre culpas, reforçando o respeito e a gratidão pela história que construíram juntas antes de decidirem tomar caminhos diferentes. 

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Cantora Relacionamento Neném da Dupla com Pepê Influenciadora Tinha Relacionamento com Neném

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