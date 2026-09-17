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Neta de Carlos Alberto de Nóbrega, Bruna Furlan comemora volta dos cabelos após remissão do câncer

Após enfrentar queda capilar intensa devido ao tratamento oncológico, a influenciadora celebrou o crescimento dos fios ao lado da mãe e da médica responsável

Kamila Macedo

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 21:06

Bruna Furlan celebra recuperação dos fios de cabelo após tratamento contra o câncer Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, compartilhou um momento emocionante nas redes sociais nesta quinta-feira (17). Após entrar em remissão do câncer de mama, a influenciadora mostrou uma evidente evolução no crescimento dos fios, que haviam caído devido à agressividade do tratamento oncológico.

O progresso capilar foi celebrado em um vídeo ao lado de sua mãe, Bel, e da médica responsável pelo tratamento, Fernanda Diazer. No registro, todas se emocionaram com o resultado.

"O que é isso? Gente, o que é isso? Olha aqui! Doutora, olha aqui! Mas ela está com tanto cabelo, mas tanto cabelo! (...) Uma costeleta, tá, Brasil?", celebrou a mãe de Bruna, enquanto a influenciadora brincava: "Gente, muito bom! Duas franjas... Gente, eu não estou conseguindo lidar com isso!".

Bruna Furlan mostra antes e depois de tratamento capilar após quimioterapia 1 de 3

A médica também comemorou: "Muito cabelo, gente! A gente não aguenta! É a nossa cabeludinha, Brasil!".

Na legenda da publicação, Fernanda explicou que Bruna enfrentou uma queda intensa durante o processo e que o acompanhamento especializado foi essencial para acelerar a recuperação dos fios.

"A jornada de acompanhamento da querida Bruna Furlam é a prova de que ciência e tecnologia de alto nível transformam. O tratamento capilar foi indispensável para acelerar o crescimento de novos fios e recuperar a saúde capilar", destacou a médica. Atualmente, Bruna realiza um tratamento multidisciplinar na clínica, chamado de Protocolo Hair+, além de manter cuidados diários em casa com produtos indicados pela profissional.

Diagnóstico

Em dezembro de 2025, aos 24 anos, Bruna descobriu um nódulo na mama direita e recebeu o diagnóstico de carcinoma do tipo não especial, com expressão de receptores hormonais, HER2 negativo e presença de metástases. Antes de iniciar os ciclos de quimioterapia, ela optou por realizar o congelamento de óvulos.

Ao longo dos meses, a influenciadora passou por diferentes etapas do tratamento para enfrentar a doença, incluindo quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Em maio de 2026, ela atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde após realizar uma mastectomia bilateral, com a retirada das duas mamas, colocação de próteses e remoção de linfonodos.

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