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Netflix anuncia novo spin-off de 'Bridgerton' sobre personagem querida pelos fãs; saiba quem é

Nova minissérie vai revelar uma história de amor que começou antes dos acontecimentos da série original e deu origem à família Bridgerton

Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:48

Bridgerton Crédito: Divulgação

Os fãs de 'Bridgerton' terão mais uma história para acompanhar na Netflix. A plataforma anunciou, nesta quinta-feira (8), uma nova minissérie derivada do universo criado por Julia Quinn. Desta vez, a protagonista será Lady Violet Bridgerton, matriarca da família que conquistou o público com seus romances, bailes e intrigas da alta sociedade londrina.

A produção voltará no tempo para mostrar Violet antes de se tornar a mãe dos oito irmãos Bridgerton. O foco será sua juventude e o relacionamento com Edmund Bridgerton, o visconde por quem se apaixonou e com quem construiu a família.

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Na série original, Violet é interpretada por Ruth Gemmell e aparece como uma mulher experiente, dedicada aos filhos e empenhada em ajudá-los a encontrar o amor. Embora seja uma figura importante na trama, boa parte de seu passado permanece fora das telas. É justamente essa história que a Netflix pretende explorar.

O novo projeto terá roteiro de Shonda Rhimes, responsável pelo universo televisivo de 'Bridgerton', e Nicholas Nardini. Os dois também atuarão como produtores executivos e showrunners, profissionais responsáveis pela condução criativa da série. A minissérie ainda não recebeu um título oficial. A Netflix também não revelou quem interpretará a versão jovem de Violet nem anunciou uma previsão de estreia.

A escolha da personagem abre espaço para explorar um dos relacionamentos mais importantes da história da família. Nos acontecimentos da série principal, Edmund já morreu, mas seu casamento com Violet é frequentemente lembrado como uma referência de amor para os filhos.

A trajetória da matriarca também aparece na obra literária de Julia Quinn. Além dos oito romances dedicados aos irmãos Bridgerton, a escritora lançou o livro 'E viveram felizes para sempre', publicado no Brasil pela editora Arqueiro.

O nono volume reúne epílogos adicionais das histórias anteriores e um conto dedicado a Violet, oferecendo aos leitores mais detalhes sobre a personagem. Ainda não foi confirmado, porém, se esse material será utilizado como base para o roteiro da nova produção.

Além das quatro temporadas da série original, o universo já ganhou 'Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton', lançada em 2023. A produção também voltou ao passado para explorar a juventude de uma personagem conhecida do público, mostrando o início do relacionamento entre Charlotte e o rei George.