ENTENDA

Netflix anuncia série que terá apenas atores negros e público fica apreensivo: 'Me dá medo'

'Um Mundo Diferente' estreia na próxima quinta-feira (24) e acompanha jovens universitários em uma trama que mistura romance, esporte e vida acadêmica

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:59

Um Mundo Diferente, da Netflix Crédito: Reprodução

A Netflix se prepara para lançar uma nova série juvenil com o elenco principal formado por atores negros. “Um Mundo Diferente” chega ao catálogo na próxima quinta-feira (24) e, antes mesmo da estreia, já despertou uma mistura de expectativa e preocupação entre o público.

A produção acompanha jovens negros durante a vida universitária nos Estados Unidos, abordando relacionamentos, esportes e os desafios enfrentados pelos personagens nessa fase da vida.

Um Mundo Diferente, série da Netflix 1 de 4

Nas redes sociais, a divulgação foi recebida com entusiasmo por espectadores que comemoraram a representatividade no elenco. Parte dos comentários, porém, chamou atenção por outro motivo: o medo de se envolver com a história e a Netflix cancelar a produção sem uma conclusão.

“Se for pra fazer uma série boa pra depois cancelar, nem tenta”, escreveu uma internauta. “Me dá medo a série estrear, eu começar a assistir e depois ver a notícia de que foi cancelada sem ao menos ter um final”, comentou outra pessoa.

UMA NOVA SÉRIE TEEN COM O ELENCO TODO PRETO! ✨



Uma caloura e seus amigos lidam com os estudos, dramas e o legado da família em uma faculdade historicamente negra. Um Mundo Diferente estreia dia 24 de setembro. pic.twitter.com/N5zdDbG7TA — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) September 17, 2026

Histórico de cancelamentos preocupa público

A apreensão dos espectadores está relacionada ao histórico recente de produções da Netflix que terminaram após apenas uma temporada. Segundo levantamento citado pelo Metrópoles, mais de 20 séries tiveram esse destino nos últimos cinco anos.

Entre os exemplos está “Assassinato na Casa Branca”, lançada em 2025 e protagonizada por Uzo Aduba. Mesmo com avaliações positivas entre público e crítica no Rotten Tomatoes, a produção não ganhou uma segunda temporada.

Outro caso lembrado é “Primeira Morte”, de 2022. A trama, centrada no romance entre duas mulheres, também terminou depois da temporada inicial.

Em diferentes cancelamentos, desempenho de audiência, custos e métricas de engajamento e conclusão dos episódios são fatores considerados pelas plataformas para decidir pela continuidade de uma produção.