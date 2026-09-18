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Netflix anuncia série que terá apenas atores negros e público fica apreensivo: 'Me dá medo'

'Um Mundo Diferente' estreia na próxima quinta-feira (24) e acompanha jovens universitários em uma trama que mistura romance, esporte e vida acadêmica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:59

Um Mundo Diferente, da Netflix
Um Mundo Diferente, da Netflix Crédito: Reprodução

A Netflix se prepara para lançar uma nova série juvenil com o elenco principal formado por atores negros. “Um Mundo Diferente” chega ao catálogo na próxima quinta-feira (24) e, antes mesmo da estreia, já despertou uma mistura de expectativa e preocupação entre o público.

A produção acompanha jovens negros durante a vida universitária nos Estados Unidos, abordando relacionamentos, esportes e os desafios enfrentados pelos personagens nessa fase da vida.

Um Mundo Diferente, série da Netflix

Um Mundo Diferente, da Netflix por Reprodução
Um Mundo Diferente, da Netflix por Reprodução
Um Mundo Diferente, da Netflix por Reprodução
Um Mundo Diferente, da Netflix por Reprodução
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Um Mundo Diferente, da Netflix por Reprodução

Nas redes sociais, a divulgação foi recebida com entusiasmo por espectadores que comemoraram a representatividade no elenco. Parte dos comentários, porém, chamou atenção por outro motivo: o medo de se envolver com a história e a Netflix cancelar a produção sem uma conclusão.

“Se for pra fazer uma série boa pra depois cancelar, nem tenta”, escreveu uma internauta. “Me dá medo a série estrear, eu começar a assistir e depois ver a notícia de que foi cancelada sem ao menos ter um final”, comentou outra pessoa. 

Histórico de cancelamentos preocupa público

A apreensão dos espectadores está relacionada ao histórico recente de produções da Netflix que terminaram após apenas uma temporada. Segundo levantamento citado pelo Metrópoles, mais de 20 séries tiveram esse destino nos últimos cinco anos.

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Entre os exemplos está “Assassinato na Casa Branca”, lançada em 2025 e protagonizada por Uzo Aduba. Mesmo com avaliações positivas entre público e crítica no Rotten Tomatoes, a produção não ganhou uma segunda temporada.

Outro caso lembrado é “Primeira Morte”, de 2022. A trama, centrada no romance entre duas mulheres, também terminou depois da temporada inicial.

Em diferentes cancelamentos, desempenho de audiência, custos e métricas de engajamento e conclusão dos episódios são fatores considerados pelas plataformas para decidir pela continuidade de uma produção.

Por enquanto, “Um Mundo Diferente” ainda nem chegou ao catálogo. A primeira temporada estreia na Netflix em 24 de setembro.

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