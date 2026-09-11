Netflix cancela série de sucesso com Josh Duhamel após duas temporadas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:18
A Netflix decidiu cancelar a série 'Ransom Canyon' após apenas duas temporadas. Inspirada nos romances de sucesso da escritora Jodi Thomas, a produção estrelada por Josh Duhamel e Minka Kelly não terá uma terceira temporada, deixando a história em aberto.
Série Ransom Canyon foi cancelada pela Netflix
O anúncio do encerramento veio cerca de sete semanas após a chegada da segunda temporada ao catálogo, disponibilizado em 23 de julho. Composta por oito episódios, o lançamento teve menos tempo de tela do que a estreia, que contou com dez capítulos em abril de 2025.
O futuro da produção já estava incerto e a confirmação da segunda temporada demorou meses para ser anunciada, vindo acompanhada de cortes no número de episódios, além de alterações significativas no elenco e na narrativa.