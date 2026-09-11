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Netflix cancela série de sucesso com Josh Duhamel após duas temporadas

'Ransom Canyon' foi encerrada sem desfecho da história

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:18

Cena da série Ransom Canyon Crédito: Divulgação

A Netflix decidiu cancelar a série 'Ransom Canyon' após apenas duas temporadas. Inspirada nos romances de sucesso da escritora Jodi Thomas, a produção estrelada por Josh Duhamel e Minka Kelly não terá uma terceira temporada, deixando a história em aberto.

Série Ransom Canyon foi cancelada pela Netflix 1 de 4

O anúncio do encerramento veio cerca de sete semanas após a chegada da segunda temporada ao catálogo, disponibilizado em 23 de julho. Composta por oito episódios, o lançamento teve menos tempo de tela do que a estreia, que contou com dez capítulos em abril de 2025.