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Netflix confirma mudança importante para ‘Guerreiras do K-Pop 2’; saiba detalhes

‘Guerreiras do K-Pop 2’ ainda não tem previsão de estreia, mas quando chegar, será nos cinemas e em streaming

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 21:16

'Guerreiras do K-Pop 2'
'Guerreiras do K-Pop 2' Crédito: Divulgação | Netflix

Após se tornar sucesso histórico na Netflix, ‘Guerreiras do K-Pop’ foi lançado no cinema de forma limitada.

No entanto, a estratégia para ‘Guerreiras do K-Pop 2’, será diferente. Na noite da última quarta-feira (30), durante o evento Bloomberg Screentime, em Los Angeles, Ted Sarandos, CEO da Netflix nos EUA, confirmou outros planos para a estreia.

Guerreiras do K-pop (2025)

Guerreiras do K-pop por Divulgação/Netflix
Guerreiras do K-pop por Divulgação/Netflix
Guerreiras do K-pop por Divulgação/Netflix
Guerreiras do K-pop por Divulgação/Netflix
Guerreiras do K-Pop por Divulgação / IMDb
Guerreiras do K-pop por Divulgação/Netflix
Guerreiras do K-pop por Divulgação
1 de 7
Guerreiras do K-pop por Divulgação/Netflix

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"Quando a continuação de Guerreiras do K-Pop chegar, você pode esperar um lançamento nos cinemas em grande escala," ele disse (via The Wrap).

‘Guerreiras do K-Pop 2’ ainda não tem previsão de estreia, mas quando chegar, será nos cinemas e em streaming.

A Netflix tem investido em lançamentos do cinema. Este ano, o streaming coloca nas telas ‘As Novas Aventuras de Cliff Booth’, incluindo em IMAX; continuação de ‘Era Uma Vez em… Holywood’, e ‘La Bola Negra’, sua principal aposta para o Oscar, mas apenas nos EUA.

No próximo ano, ‘As Crônicas de Nárnia: O Sobriho do Mago de Greta Gerwig’ será lançado nos cinemas de todo o mundo, inclusive em IMAX.

Tags:

Guerreiras do K-pop

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