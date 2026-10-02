CINEMA

Netflix confirma mudança importante para ‘Guerreiras do K-Pop 2’; saiba detalhes

‘Guerreiras do K-Pop 2’ ainda não tem previsão de estreia, mas quando chegar, será nos cinemas e em streaming

Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 21:16

'Guerreiras do K-Pop 2' Crédito: Divulgação | Netflix

Após se tornar sucesso histórico na Netflix, ‘Guerreiras do K-Pop’ foi lançado no cinema de forma limitada.

No entanto, a estratégia para ‘Guerreiras do K-Pop 2’, será diferente. Na noite da última quarta-feira (30), durante o evento Bloomberg Screentime, em Los Angeles, Ted Sarandos, CEO da Netflix nos EUA, confirmou outros planos para a estreia.

Guerreiras do K-pop (2025) 1 de 7

"Quando a continuação de Guerreiras do K-Pop chegar, você pode esperar um lançamento nos cinemas em grande escala," ele disse (via The Wrap).

‘Guerreiras do K-Pop 2’ ainda não tem previsão de estreia, mas quando chegar, será nos cinemas e em streaming.

A Netflix tem investido em lançamentos do cinema. Este ano, o streaming coloca nas telas ‘As Novas Aventuras de Cliff Booth’, incluindo em IMAX; continuação de ‘Era Uma Vez em… Holywood’, e ‘La Bola Negra’, sua principal aposta para o Oscar, mas apenas nos EUA.