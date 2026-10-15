MUDANÇA

Netflix reajusta preço de planos; saiba valores

Mudança aconteceu justamente no momento em que a Netflix pretende demitir cerca de mil funcionários

Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:56

Netflix divulgar novos valores de planos Crédito: Divulgação

A Netflix aumentou o valor dos preços dos três planos de assinatura no Brasil. Com a mudança, o plano mais caro, o Premium, permite assistir a conteúdos em até quatro telas simultâneas e oferece qualidade 4K+HDR, passando a custar R$ 71,90 por mês.

A mudança aconteceu justamente no momento em que a Netflix pretende demitir cerca de mil funcionários, o equivalente a 6% de sua força de trabalho. Essa é a maior rodada de cortes da plataforma de streaming desde 2022.

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O maior aumento foi no plano Padrão com anúncios, que ficou 23,9% mais caro. A modalidade permite assistir a conteúdos em até dois dispositivos simultaneamente, com qualidade Full HD.

Veja os novos preços da Netflix:

Padrão com anúncios: de R$ 20,90 para R$ 25,90 (alta de 23,9%);

Padrão: de R$ 44,90 para R$ 51,90 (alta de 15,6%);

Premium: de R$ 59,90 para R$ 71,90 (alta de 20%).