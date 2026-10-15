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Netflix reajusta preço de planos; saiba valores

Mudança aconteceu justamente no momento em que a Netflix pretende demitir cerca de mil funcionários

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:56

Netflix divulgar novos valores de planos
Netflix divulgar novos valores de planos Crédito: Divulgação

A Netflix aumentou o valor dos preços dos três planos de assinatura no Brasil. Com a mudança, o plano mais caro, o Premium, permite assistir a conteúdos em até quatro telas simultâneas e oferece qualidade 4K+HDR, passando a custar R$ 71,90 por mês.

A mudança aconteceu justamente no momento em que a Netflix pretende demitir cerca de mil funcionários, o equivalente a 6% de sua força de trabalho. Essa é a maior rodada de cortes da plataforma de streaming desde 2022.

Produções da Disney que chegam ao catálogo da Netflix nos próximos meses

Percy Jackson e os Olimpianos (Temporadas 1 e 2): 4 de outubro de 2026 por Divulgação
A Era do Gelo (Filmes da franquia): 4 de outubro de 2026 por Divulgação
Will Trent: Agente Especial (Temporadas 1 a 4): 3 de novembro de 2026 por Divulgação
Reparos em Família (Shifting Gears) (Temporadas 1 e 2): 1 de dezembro de 2026 (EUA) / Janeiro de 2027 (Internacional) por Divulgação
O Rastreador (Temporadas 1 a 3): 26 de fevereiro de 2027 (Fora dos EUA) por Divulgação
Soul: A partir de 2027 (Datas variadas por país) por Reprodução
Elio: A partir de de 2027 (Datas variadas por país) por Divulgação
Raya e o Último Dragão: A partir de 2027 (Datas variadas por país) por Divulgação
Revenge: Ainda sem data definida por Divulgação
Felicity: Ainda sem data definida por Divulgação
Army Wives: Ainda sem data definida por Divulgação
Fresh Off the Boat: Ainda sem data definida por Divulgação
This Is Us: Ainda sem data definida por Divulgação
1 de 13
Percy Jackson e os Olimpianos (Temporadas 1 e 2): 4 de outubro de 2026 por Divulgação

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O maior aumento foi no plano Padrão com anúncios, que ficou 23,9% mais caro. A modalidade permite assistir a conteúdos em até dois dispositivos simultaneamente, com qualidade Full HD.

Veja os novos preços da Netflix:

Padrão com anúncios: de R$ 20,90 para R$ 25,90 (alta de 23,9%);

Padrão: de R$ 44,90 para R$ 51,90 (alta de 15,6%);

Premium: de R$ 59,90 para R$ 71,90 (alta de 20%).

O último reajuste da Netflix no Brasil tinha acontecido em maio de 2024, quando os preços dos planos subiram cerca de 12%, a empresa afirmou que os aumentos permitiram ampliar a oferta de filmes e séries aos assinantes.

Tags:

Netfix

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