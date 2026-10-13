LUTO

Netinho adotou celibato e causou polêmica com críticas à comunidade LGBT+

Cantor, que morreu aos 60 anos, declarou ser bissexual em 2008 e, anos depois, afirmou ter decidido abandonar a vida sexual

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:55

Netinho anuncia que teve alta do hospital Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O cantor Netinho, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, falou abertamente sobre sua sexualidade em diferentes momentos da carreira. Em 2008, revelou ter vivido um relacionamento de três anos com outro homem e declarou ser bissexual. Anos depois, anunciou que havia adotado o celibato e provocou polêmica ao fazer críticas à comunidade LGBT.

Em entrevista à revista Quem, em 2008, o artista contou que o relacionamento com um homem havia sido uma experiência importante em sua vida. Segundo ele, os dois ficaram juntos durante três anos, mas não chegaram a morar na mesma casa. "Durou três anos, mas não foi com famoso. Não gosto de famoso (risos). Não chegamos a morar juntos, não dá certo. O mundo caminha para o individualismo", afirmou na ocasião.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

Questionado diretamente sobre sua orientação sexual, Netinho confirmou que se considerava bissexual e falou sobre suas preferências naquele momento. "Eu gosto de meninos e meninas, mas hoje gosto mais de meninas. Eu me considero bissexual. Essa relação com um homem foi uma experiência que ficou no passado, linda inclusive", declarou.

As revelações chamaram atenção por partirem de um dos artistas mais conhecidos do axé music, que havia conquistado projeção nacional na década de 1990 com sucessos como "Milla" e "Beijo na Boca".

Em 2020, Netinho voltou a abordar o assunto nas redes sociais. Na ocasião, confirmou que havia mantido relações casuais com homens ao longo da vida e revelou uma mudança em seu comportamento.

Segundo o cantor, a decisão de abandonar a vida sexual havia sido tomada quatro anos antes, em 2016. "Em 2016, por ter a cabeça modificada e entendido essa situação toda, decidi me abster de sexo, não faço mais", afirmou.

Na mesma manifestação, Netinho fez comentários depreciativos sobre a comunidade LGBT, associando a sexualidade de seus integrantes às posições políticas que adotavam. "Se esse pessoal LGBT não vivesse de acordo com o fiofó, porque eles vivem assim, pensando no fiofó, estariam hoje comandando o Brasil junto com o Jair (Bolsonaro), apoiando o Jair, ia ser maravilhoso", disse o cantor.

As declarações provocaram polêmica pelo teor das críticas dirigidas à comunidade da qual o próprio artista havia afirmado fazer parte.

A postura de Netinho também refletia seu envolvimento crescente com a política. Apoiador declarado de Jair Bolsonaro, o cantor participou de manifestações favoráveis ao então presidente e, em 2022, disputou uma vaga de deputado federal pela Bahia, pelo PL, mas não foi eleito.

Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13), em Salvador, após enfrentar um linfoma não Hodgkin, diagnosticado em 2025. O artista estava internado no Hospital Aliança Star desde o fim de setembro, após o retorno da doença.