Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Netinho adotou celibato e causou polêmica com críticas à comunidade LGBT+

Cantor, que morreu aos 60 anos, declarou ser bissexual em 2008 e, anos depois, afirmou ter decidido abandonar a vida sexual

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:55

Netinho anuncia que teve alta do hospital
Netinho anuncia que teve alta do hospital Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O cantor Netinho, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, falou abertamente sobre sua sexualidade em diferentes momentos da carreira. Em 2008, revelou ter vivido um relacionamento de três anos com outro homem e declarou ser bissexual. Anos depois, anunciou que havia adotado o celibato e provocou polêmica ao fazer críticas à comunidade LGBT.

Em entrevista à revista Quem, em 2008, o artista contou que o relacionamento com um homem havia sido uma experiência importante em sua vida. Segundo ele, os dois ficaram juntos durante três anos, mas não chegaram a morar na mesma casa. "Durou três anos, mas não foi com famoso. Não gosto de famoso (risos). Não chegamos a morar juntos, não dá certo. O mundo caminha para o individualismo", afirmou na ocasião.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
1 de 46
Netinho por Reprodução

Questionado diretamente sobre sua orientação sexual, Netinho confirmou que se considerava bissexual e falou sobre suas preferências naquele momento. "Eu gosto de meninos e meninas, mas hoje gosto mais de meninas. Eu me considero bissexual. Essa relação com um homem foi uma experiência que ficou no passado, linda inclusive", declarou.

As revelações chamaram atenção por partirem de um dos artistas mais conhecidos do axé music, que havia conquistado projeção nacional na década de 1990 com sucessos como "Milla" e "Beijo na Boca".

Em 2020, Netinho voltou a abordar o assunto nas redes sociais. Na ocasião, confirmou que havia mantido relações casuais com homens ao longo da vida e revelou uma mudança em seu comportamento.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Qual era a fortuna de Netinho? Cantor vendeu mansão de R$ 6 milhões com piscina em formato de violão

Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho: 'Um dos grandes nomes do axé'

'Milla' existiu de verdade? Conheça a história de amor que inspirou maior sucesso de Netinho

Por que Netinho tinha esse nome? Conheça a verdadeira identidade do cantor de 'Milla'

Em último aniversário, Netinho agradeceu pela vida e revelou planos de nova turnê: 'Emocionar as pessoas'

Segundo o cantor, a decisão de abandonar a vida sexual havia sido tomada quatro anos antes, em 2016. "Em 2016, por ter a cabeça modificada e entendido essa situação toda, decidi me abster de sexo, não faço mais", afirmou.

Na mesma manifestação, Netinho fez comentários depreciativos sobre a comunidade LGBT, associando a sexualidade de seus integrantes às posições políticas que adotavam. "Se esse pessoal LGBT não vivesse de acordo com o fiofó, porque eles vivem assim, pensando no fiofó, estariam hoje comandando o Brasil junto com o Jair (Bolsonaro), apoiando o Jair, ia ser maravilhoso", disse o cantor.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

VÍDEOS: Último show de Netinho foi há oito meses; veja como foi a despedida dos palcos

Netinho foi proibido de cantar 'Milla'? Entenda a briga com autor de seu maior sucesso

Médico acusado por Netinho de receitar anabolizantes já foi alvo de processo no Cremesp e não tem especialidade registrada no Conselho Federal de Medicina

Única filha do cantor Netinho se despede do cantor com foto da infância e declaração emocionante: 'Te amo pra sempre'

Netinho revelou que era bissexual e viveu relação secreta com outro homem por 3 anos

As declarações provocaram polêmica pelo teor das críticas dirigidas à comunidade da qual o próprio artista havia afirmado fazer parte.

A postura de Netinho também refletia seu envolvimento crescente com a política. Apoiador declarado de Jair Bolsonaro, o cantor participou de manifestações favoráveis ao então presidente e, em 2022, disputou uma vaga de deputado federal pela Bahia, pelo PL, mas não foi eleito.

Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13), em Salvador, após enfrentar um linfoma não Hodgkin, diagnosticado em 2025. O artista estava internado no Hospital Aliança Star desde o fim de setembro, após o retorno da doença.

Segundo as informações divulgadas por sua equipe, o quadro evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Mais recentes

Imagem - Entregou o casal? Ivete Sangalo faz comentário curioso sobre jovem e levanta suspeitas que Marcelo está namorando

Entregou o casal? Ivete Sangalo faz comentário curioso sobre jovem e levanta suspeitas que Marcelo está namorando
Imagem - Bell Marques se emociona ao se despedir de Netinho: 'De onde tirava tanta força?'

Bell Marques se emociona ao se despedir de Netinho: 'De onde tirava tanta força?'
Imagem - Claudia Leitte publica despedida emocionante para Netinho após morte do cantor: 'Meu irmão'

Claudia Leitte publica despedida emocionante para Netinho após morte do cantor: 'Meu irmão'