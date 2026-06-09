Netinho atualiza fãs sobre tratamento contra câncer e anuncia nova data de quimioterapia

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Kamila Macedo
Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:09
Netinho utilizou as redes sociais nesta terça-feira (9) para atualizar os seguidores sobre o seu quadro de saúde. Em tratamento contra um novo linfoma, recém-descoberto, o cantor de axé comunicou que a primeira sessão da nova fase de quimioterapia, que estava agendada para hoje, precisou ser adiada para o dia seguinte, quarta-feira (10).
O artista está internado na UTI do Hospital Aliança, em Salvador, desde domingo (7) e aproveitou para gravar um vídeo para tranquilizar os fãs. Na publicação, ele contou que a médica responsável pelo caso o informou sobre a mudança e aparenta estar otimista em relação a essa nova etapa.
Netinho
"Nova data para o início da quimio: amanhã, 10 de junho de 2026. Vamos que vamos!”, escreveu Netinho na legenda da postagem.
No relato, após falar sobre a alteração do cronograma, ele comentou que realizou sua caminhada matinal: "Acabei de dar minha caminhada depois do café; foi excelente. Bom dia! Vamos que vamos!”.
O linfoma foi diagnosticado novamente em maio deste ano, quase um ano após a remissão da doença. O artista contou que o retorno do tumor foi identificado durante exames realizados para investigar um problema nos rins. Desde então, o cantor vem compartilhando sua rotina de idas ao hospital e atualizando o público sobre o tratamento contra o câncer.