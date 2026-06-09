SAÚDE

Netinho atualiza fãs sobre tratamento contra câncer e anuncia nova data de quimioterapia

Internado no Hospital Aliança, em Salvador, cantor demonstrou otimismo e compartilhou rotina com os seguidores

Kamila Macedo

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:09

Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) Crédito: Reprodução/Instagram

Netinho utilizou as redes sociais nesta terça-feira (9) para atualizar os seguidores sobre o seu quadro de saúde. Em tratamento contra um novo linfoma, recém-descoberto, o cantor de axé comunicou que a primeira sessão da nova fase de quimioterapia, que estava agendada para hoje, precisou ser adiada para o dia seguinte, quarta-feira (10).

O artista está internado na UTI do Hospital Aliança, em Salvador, desde domingo (7) e aproveitou para gravar um vídeo para tranquilizar os fãs. Na publicação, ele contou que a médica responsável pelo caso o informou sobre a mudança e aparenta estar otimista em relação a essa nova etapa.

Netinho 1 de 14

"Nova data para o início da quimio: amanhã, 10 de junho de 2026. Vamos que vamos!”, escreveu Netinho na legenda da postagem.

No relato, após falar sobre a alteração do cronograma, ele comentou que realizou sua caminhada matinal: "Acabei de dar minha caminhada depois do café; foi excelente. Bom dia! Vamos que vamos!”.