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Netinho atualiza fãs sobre tratamento contra câncer e anuncia nova data de quimioterapia

Internado no Hospital Aliança, em Salvador, cantor demonstrou otimismo e compartilhou rotina com os seguidores

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:09

Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10)
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) Crédito: Reprodução/Instagram

Netinho utilizou as redes sociais nesta terça-feira (9) para atualizar os seguidores sobre o seu quadro de saúde. Em tratamento contra um novo linfoma, recém-descoberto, o cantor de axé comunicou que a primeira sessão da nova fase de quimioterapia, que estava agendada para hoje, precisou ser adiada para o dia seguinte, quarta-feira (10).

O artista está internado na UTI do Hospital Aliança, em Salvador, desde domingo (7) e aproveitou para gravar um vídeo para tranquilizar os fãs. Na publicação, ele contou que a médica responsável pelo caso o informou sobre a mudança e aparenta estar otimista em relação a essa nova etapa.

Netinho

Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
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Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram

"Nova data para o início da quimio: amanhã, 10 de junho de 2026. Vamos que vamos!”, escreveu Netinho na legenda da postagem.

No relato, após falar sobre a alteração do cronograma, ele comentou que realizou sua caminhada matinal: "Acabei de dar minha caminhada depois do café; foi excelente. Bom dia! Vamos que vamos!”.

O linfoma foi diagnosticado novamente em maio deste ano, quase um ano após a remissão da doença. O artista contou que o retorno do tumor foi identificado durante exames realizados para investigar um problema nos rins. Desde então, o cantor vem compartilhando sua rotina de idas ao hospital e atualizando o público sobre o tratamento contra o câncer.

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