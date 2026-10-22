SAÚDE

Netinho de Paula anuncia cura de câncer na tireoide após cirurgia e revela como descobriu a doença

Cantor descobriu o tumor em estágio inicial durante exames de rotina, passou por cirurgia e fará sessões de fonoaudiologia antes de retomar os shows, previstos para a segunda quinzena de novembro

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 21:30

Netinho de Paula recebeu alta após cirurgia para retirada de um câncer na tireoide Crédito: Reprodução

O cantor Netinho de Paula, de 56 anos, anunciou que está curado de um câncer na tireoide após passar por uma cirurgia. O diagnóstico foi feito durante exames de rotina, mesmo sem o artista apresentar sintomas da doença. Em entrevista ao Metrópoles, ele contou que recebeu a confirmação do resultado positivo cerca de uma semana depois do procedimento.

Segundo Netinho, a notícia veio quando ele retornou ao hospital para retirar os pontos. Na ocasião, o médico afirmou que ele estava curado. O tumor havia sido identificado em estágio inicial, o que contribuiu para um prognóstico favorável.

A descoberta ocorreu entre julho e agosto, durante avaliações médicas periódicas. A cirurgia durou cerca de uma hora e meia, e o cantor recebeu alta no dia seguinte. Apesar da boa notícia, ele segue em acompanhamento médico e dedica parte da recuperação aos cuidados com a voz.

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Netinho de Paula prepara volta aos palcos

O procedimento afetou temporariamente a capacidade vocal do artista, que ainda encontra dificuldades para alcançar notas mais agudas. Para recuperar a voz, ele está fazendo sessões de fonoaudiologia antes de retomar a agenda de apresentações.

Por causa do tratamento e da recuperação, aproximadamente oito shows foram cancelados, e o cantor suspendeu os compromissos por cerca de 30 dias. A previsão é que ele volte aos palcos na segunda quinzena de novembro, dependendo da evolução do quadro.