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Netinho de Paula é diagnosticado com câncer de tireoide aos 56 anos

Informação foi confirmada à revista QUEM

Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 18:59

Netinho de Paula e Crédito: Divulgação

O cantor Netinho de Paula, de 56 anos, foi diagnosticado com câncer de tireoide. A informação foi confirmada neste sábado (26) pela assessoria do artista à revista QUEM. Segundo a equipe, uma nota oficial com mais informações sobre o caso deve ser divulgada em breve.

Até o momento, não foram informados detalhes sobre o tratamento que será realizado nem sobre o estado de saúde do cantor. Netinho disputa uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo MDB.

Mesmo após o diagnóstico, Netinho mantém a agenda de apresentações. Na sexta-feira (25), ele fez um show em Itu, no interior de São Paulo. Neste sábado (26), o artista segue para Manaus, no Amazonas, onde se apresenta com Chrigor e Márcio Art no projeto Samba 90 Graus.

A trajetória de Netinho de Paula na música começou ainda na adolescência. Nascido em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, e criado em um conjunto habitacional de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ele iniciou a carreira em 1986, aos 15 anos, como vocalista do Negritude Júnior.

Netinho deixou o Negritude Júnior em 2001 para investir na carreira solo. Na mesma época, também passou a trabalhar na televisão e ganhou destaque como apresentador do programa Domingo da Gente, da Record, onde comandava o quadro Dia de Princesa.