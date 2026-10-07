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Netinho de Paula passa por cirurgia para remoção de tumor; saiba detalhes

Cantor descobriu um carcinoma papilífero em estágio inicial após realizar exames regulares

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:56

Netinho de Paula
Netinho de Paula Crédito: Divulgação

Netinho de Paula, de 56 anos, passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor na tireóide na manhã desta quarta-feira (7).

O cantor descobriu um carcinoma papilífero em estágio inicial após realizar exames regulares e confirmou o diagnóstico no dia 26 de setembro.

Netinho de Paula

Cantor Netinho de Paula por Reprodução
Cantor Netinho de Paula por Reprodução
Cantor Netinho de Paula por Antonio Chahestian
Cantor Netinho de Paula por Reprodução
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Cantor Netinho de Paula por Reprodução

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O procedimento, chamado de tireoidectomia total, foi realizado com monitorização dos nervos laríngeos. Também foram retirados linfonodos da região central do pescoço.

Entre os candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo nas eleições realizadas no domingo (4), Netinho de Paula ficou com 19.337, e não conquistou a vaga na Câmara.

Após o procedimento, Netinho seguirá em recuperação no quarto, sob acompanhamento médico. Ainda não há previsão de alta.

Em uma mensagem divulgada após a cirurgia nas redes sociais do cantor, a equipe afirmou que o procedimento foi um sucesso e agradeceu as mensagens recebidas.

“A cirurgia de Netinho de Paula foi um sucesso, e o cantor já está em repouso, seguindo as orientações médicas. Agradecemos todas as mensagens de carinho, apoio e preocupação recebidas neste momento”, diz a mensagem.

Netinho de Paula revelou no fim de setembro que foi diagnosticado com câncer e anunciou uma pausa na agenda de show para fazer uma cirurgia.

Tags:

Netinho de Paula

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