Netinho de Paula passa por cirurgia para remoção de tumor; saiba detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:56
Netinho de Paula, de 56 anos, passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor na tireóide na manhã desta quarta-feira (7).
O cantor descobriu um carcinoma papilífero em estágio inicial após realizar exames regulares e confirmou o diagnóstico no dia 26 de setembro.
Netinho de Paula
O procedimento, chamado de tireoidectomia total, foi realizado com monitorização dos nervos laríngeos. Também foram retirados linfonodos da região central do pescoço.
Entre os candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo nas eleições realizadas no domingo (4), Netinho de Paula ficou com 19.337, e não conquistou a vaga na Câmara.
Após o procedimento, Netinho seguirá em recuperação no quarto, sob acompanhamento médico. Ainda não há previsão de alta.
Em uma mensagem divulgada após a cirurgia nas redes sociais do cantor, a equipe afirmou que o procedimento foi um sucesso e agradeceu as mensagens recebidas.
“A cirurgia de Netinho de Paula foi um sucesso, e o cantor já está em repouso, seguindo as orientações médicas. Agradecemos todas as mensagens de carinho, apoio e preocupação recebidas neste momento”, diz a mensagem.
Netinho de Paula revelou no fim de setembro que foi diagnosticado com câncer e anunciou uma pausa na agenda de show para fazer uma cirurgia.