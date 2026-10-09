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Netinho de Paula recebe alta após cirurgia para retirar câncer na tireoide

Ex-vocalista do Negritude Júnior passou por uma tireoidectomia total em São Paulo; boletim médico não apontou metástases.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:30

Netinho de Paula recebeu alta após cirurgia para retirada de um câncer na tireoide
Netinho de Paula recebeu alta após cirurgia para retirada de um câncer na tireoide Crédito: Reprodução

O cantor Netinho de Paula, de 56 anos, recebeu alta hospitalar na quinta-feira (8), após passar por uma cirurgia para retirada de um câncer na tireoide. O artista estava internado no Hospital BP Mirante, em São Paulo, onde foi submetido ao procedimento na quarta-feira (7).

Nas redes sociais, o ex-integrante do Negritude Júnior compartilhou a notícia da alta e agradeceu à equipe médica, aos familiares, aos amigos e aos fãs pelas mensagens de carinho e pelas orações durante o período de internação.

De acordo com o boletim médico divulgado pela equipe do cantor, ele passou por uma tireoidectomia total, cirurgia para retirada completa da tireoide. O procedimento incluiu o monitoramento dos nervos laríngeos e a remoção de linfonodos na região central do pescoço. Ainda segundo o comunicado, não foram identificadas metástases.

Netinho de Paula

Cantor Netinho de Paula por Reprodução
Cantor Netinho de Paula por Reprodução
Cantor Netinho de Paula por Antonio Chahestian
Cantor Netinho de Paula por Reprodução
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Cantor Netinho de Paula por Reprodução

O diagnóstico foi revelado em setembro, depois que exames identificaram um nódulo na região da tireoide. Netinho contou que o médico Fábio Sotelo percebeu uma alteração em sua garganta e o encaminhou ao oncologista Fábio Kater. Ao receber a notícia, o cantor sentiu medo, mas foi informado de que o tumor estava no início e tinha boas perspectivas de cura.

Pouco antes da internação, o artista também recebeu uma notícia especial da família: uma de suas filhas está grávida de gêmeos. Em publicação, ele brincou que passaria a ter 12 netos.

Ao recordar os dias no hospital, Netinho destacou a importância do apoio recebido e afirmou manter a fé na recuperação. O cantor também agradeceu aos profissionais de saúde que acompanharam o tratamento.

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