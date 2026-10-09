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Netinho de Paula recebe alta após cirurgia para retirar câncer na tireoide

Ex-vocalista do Negritude Júnior passou por uma tireoidectomia total em São Paulo; boletim médico não apontou metástases.

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:30

Netinho de Paula recebeu alta após cirurgia para retirada de um câncer na tireoide Crédito: Reprodução

O cantor Netinho de Paula, de 56 anos, recebeu alta hospitalar na quinta-feira (8), após passar por uma cirurgia para retirada de um câncer na tireoide. O artista estava internado no Hospital BP Mirante, em São Paulo, onde foi submetido ao procedimento na quarta-feira (7).

Nas redes sociais, o ex-integrante do Negritude Júnior compartilhou a notícia da alta e agradeceu à equipe médica, aos familiares, aos amigos e aos fãs pelas mensagens de carinho e pelas orações durante o período de internação.

De acordo com o boletim médico divulgado pela equipe do cantor, ele passou por uma tireoidectomia total, cirurgia para retirada completa da tireoide. O procedimento incluiu o monitoramento dos nervos laríngeos e a remoção de linfonodos na região central do pescoço. Ainda segundo o comunicado, não foram identificadas metástases.

Netinho de Paula 1 de 4

O diagnóstico foi revelado em setembro, depois que exames identificaram um nódulo na região da tireoide. Netinho contou que o médico Fábio Sotelo percebeu uma alteração em sua garganta e o encaminhou ao oncologista Fábio Kater. Ao receber a notícia, o cantor sentiu medo, mas foi informado de que o tumor estava no início e tinha boas perspectivas de cura.

Pouco antes da internação, o artista também recebeu uma notícia especial da família: uma de suas filhas está grávida de gêmeos. Em publicação, ele brincou que passaria a ter 12 netos.