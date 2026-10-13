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Netinho fez pedido especial de como seria despedida antes de morrer

Cantor da Axé Music faleceu nesta terça-feira (13), aos 60 anos

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:05

Netinho no 'Planeta Xuxa', da TV Globo, em 1998 Crédito: Divulgação

Morreu nesta terça-feira (13), o cantor Netinho, cantor do hit da Axé Music ‘Mila’, que virou fenômeno na década de 1990.

O artista fez um pedido especial antes de morrer, que seria uma cerimônia restrita realizada para a família e amigos próximos.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

Segundo o portal TNH1, a informação foi dada pela família do artista. Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, um câncer do sistema linfático, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

"Por desejo expresso do próprio Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários", diz comunicado da equipe do cantor.

Além de ‘Mila’, Netinho deu voz a hits como ‘Beijo na Boca’. O cantor conquistou fãs pot todo o Brasil e do exterior e se tornou um dos mais emblemáticos da Axé Music.