Netinho fez pedido especial de como seria despedida antes de morrer

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Felipe Sena
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:05
Morreu nesta terça-feira (13), o cantor Netinho, cantor do hit da Axé Music ‘Mila’, que virou fenômeno na década de 1990.
O artista fez um pedido especial antes de morrer, que seria uma cerimônia restrita realizada para a família e amigos próximos.
Cantor Netinho morreu aos 60 anos
Segundo o portal TNH1, a informação foi dada pela família do artista. Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, um câncer do sistema linfático, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.
"Por desejo expresso do próprio Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários", diz comunicado da equipe do cantor.
Além de ‘Mila’, Netinho deu voz a hits como ‘Beijo na Boca’. O cantor conquistou fãs pot todo o Brasil e do exterior e se tornou um dos mais emblemáticos da Axé Music.
Nas redes sociais, fãs e artistas lamentaram a perda do cantor e prestaram homenagens ao artista. "Descanse em paz, meu irmão", escreveu Claudia Leitte. “Grande guerreiro! Sua alegria e força ficam”, comentou Andrea Sorvetão.