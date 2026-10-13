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Netinho fez pedido especial de como seria despedida antes de morrer

Cantor da Axé Music faleceu nesta terça-feira (13), aos 60 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:05

Netinho no 'Planeta Xuxa', da TV Globo, em 1998
Netinho no 'Planeta Xuxa', da TV Globo, em 1998 Crédito: Divulgação

Morreu nesta terça-feira (13), o cantor Netinho, cantor do hit da Axé Music ‘Mila’, que virou fenômeno na década de 1990.

O artista fez um pedido especial antes de morrer, que seria uma cerimônia restrita realizada para a família e amigos próximos.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
1 de 46
Netinho por Reprodução

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Segundo o portal TNH1, a informação foi dada pela família do artista. Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, um câncer do sistema linfático, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

"Por desejo expresso do próprio Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários", diz comunicado da equipe do cantor.

Além de ‘Mila’, Netinho deu voz a hits como ‘Beijo na Boca’. O cantor conquistou fãs pot todo o Brasil e do exterior e se tornou um dos mais emblemáticos da Axé Music.

Nas redes sociais, fãs e artistas lamentaram a perda do cantor e prestaram homenagens ao artista. "Descanse em paz, meu irmão", escreveu Claudia Leitte. “Grande guerreiro! Sua alegria e força ficam”, comentou Andrea Sorvetão.

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Netinho

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