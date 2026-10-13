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Netinho foi proibido de cantar 'Milla'? Entenda a briga com autor de seu maior sucesso

Manno Góes chegou a declarar que não autorizava o cantor a interpretar a música; disputa foi parar na Justiça e resultou na retirada de um vídeo das redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:22

Netinho e Manno Góes eram brigados
Netinho e Manno Góes eram brigados Crédito: Reprodução

Um dos maiores sucessos da carreira de Netinho, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, também foi motivo de uma disputa com um de seus compositores. Em 2021, o cantor se desentendeu com Manno Góes, um dos autores de "Milla", após interpretar a canção durante uma manifestação política em São Paulo. A polêmica ganhou repercussão quando o músico declarou publicamente que não autorizava mais o artista a cantar o hit.

A declaração levantou dúvidas sobre uma possível proibição, mas Netinho não foi impedido pela Justiça de interpretar "Milla" em seus shows. A disputa envolvia principalmente a utilização da música em vídeos divulgados nas redes sociais.

Netinho

Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
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Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram

Composta por Manno Góes e Tuca Fernandes, "Milla" se tornou um dos maiores sucessos do axé na década de 1990. A gravação de Netinho, lançada em 1996, ajudou a transformar a canção em um fenômeno nacional e consolidou o artista como um dos principais nomes da música baiana.

Apesar da ligação profissional, a relação entre Netinho e Manno Góes se deteriorou ao longo dos anos. Os dois já haviam trocado críticas públicas em 2019, em meio a divergências políticas.

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O conflito ganhou força em 1º de maio de 2021, quando Netinho, que é de direita, cantou "Milla" durante uma manifestação de apoio ao então presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo. Imagens da apresentação foram compartilhadas nas redes sociais, incluindo uma publicação da então deputada federal Carla Zambelli.

Manno Góes, que é declaradamente de esquerda, reagiu à divulgação e afirmou, em uma publicação no Twitter, que não autorizava Netinho a cantar sua composição. O compositor também fez críticas pessoais ao artista, que posteriormente decidiu processá-lo.

Dias depois, em entrevista ao UOL, Manno esclareceu que não pretendia impedir Netinho de interpretar a música em apresentações. Seu objetivo era retirar da internet os vídeos que associavam a obra à manifestação.

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O advogado do compositor, Rodrigo Moraes, explicou que a execução de uma canção em shows e sua utilização em vídeos publicados na internet envolvem regras diferentes de direitos autorais. Assim, Netinho poderia continuar interpretando "Milla" em apresentações, desde que fossem observadas as obrigações relativas aos direitos autorais.

A disputa acabou na Justiça. Manno Góes notificou extrajudicialmente Netinho, Carla Zambelli e o PSL, partido ao qual a parlamentar era filiada na época, solicitando a retirada das gravações. Posteriormente, o compositor entrou com uma ação contra Zambelli por danos morais e materiais, com pedido de indenização de R$ 200 mil.

Em maio de 2021, a Justiça determinou que a parlamentar retirasse de suas redes sociais o vídeo em que Netinho cantava "Milla" durante a manifestação. A decisão estabeleceu multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento. A gravação foi removida.

Netinho também processou Manno Góes

A briga teve outro desdobramento judicial. Netinho entrou com uma ação contra o compositor após ser chamado de "débil mental" em uma publicação nas redes sociais.

Em maio de 2021, o Tribunal de Justiça da Bahia confirmou ao UOL que Manno Góes havia sido intimado a depor no processo movido pelo cantor. Segundo a defesa de Netinho, a ação buscava a retirada de publicações consideradas ofensivas e uma indenização por danos morais. O valor atribuído à causa era de R$ 40 mil.

Manno chegou a pedir desculpas pelo uso da expressão ofensiva, após receber críticas pela escolha das palavras.

Naquele mesmo período, a polêmica ganhou mais um capítulo. Daniela Mercury anunciou uma nova gravação de "Milla", com autorização de Manno Góes. A versão foi lançada em setembro de 2021, dando uma nova interpretação ao sucesso.

Apesar das divergências entre intérprete e compositor, "Milla" permaneceu como um dos maiores símbolos da carreira de Netinho, ao lado de músicas como "Beijo na Boca".

O cantor morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador, após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B, diagnosticado em 2025. Segundo sua equipe, a doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

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