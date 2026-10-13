LUTO NO AXÉ

Netinho morreu de quê? Cantor do hit 'Milla' lutava contra doença há quase dois anos

Ícone do axé lutava contra um câncer no sistema linfático; velório será restrito à família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:00

Netinho ficou eternizado como uma das maiores vozes do axé Crédito: Divulgação

O cantor Netinho, uma das vozes mais marcantes da axé music e dono do sucesso 'Milla', morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador. O artista não resistiu às complicações de um linfoma não Hodgkin do tipo B, um câncer que atinge o sistema linfático. Segundo nota oficial, o quadro do músico evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.



A luta do baiano contra a doença começou em fevereiro de 2025. Na época, ele buscou ajuda médica após sentir fortes dores nas costas e dificuldade para caminhar. Internado no Hospital Aliança Star, na capital baiana, passou por diversas sessões de quimioterapia. Apesar de uma aparente melhora que o levou a retomar o trabalho aos poucos, o tumor retornou de forma mais agressiva no início de 2026.

Desde o final de setembro, o músico precisou ser internado novamente na mesma unidade de saúde. Em comunicado divulgado à imprensa, a equipe de Netinho destacou que a partida foi serena. Durante o tratamento, o próprio cantor costumava tranquilizar as pessoas ao seu redor: "Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã".



Seguindo um desejo do próprio artista em vida, as cerimônias de despedida não serão abertas ao público. O velório e a cremação acontecerão de forma reservada, contando apenas com a presença de familiares e amigos íntimos.

A assessoria do artista pediu respeito à privacidade da família e agradeceu a onda de solidariedade. Antes do câncer, vale lembrar que a saúde do cantor já havia passado por momentos críticos a partir de 2013, quando enfrentou longas internações devido a complicações causadas pelo uso de anabolizantes.

Netinho 1 de 14

Nascido Ernesto de Souza Andrade Júnior, na cidade de Santo Antônio de Jesus (BA), ele começou a carreira cantando repertório de MPB em barzinhos de Salvador. O estrelato bateu à porta em 1988, quando assumiu os vocais da Banda Beijo, emplacando sucessos como 'Beijo na Boca' e 'O Arrastão'.



A grande mudança em sua carreira aconteceu em 1993. O álbum 'Um Beijo pra Você' ultrapassou a marca de um milhão de cópias vendidas e transformou 'Milla' no hino pop daquela década, dominando as rádios e os carnavais no país inteiro.

Com o dom para a inovação, Netinho também mudou o formato das festas de rua. Ele foi o primeiro brasileiro a levar um trio elétrico para o exterior, desfilando na Itália durante a Copa do Mundo de 1990. Dois anos depois, fez história novamente ao colocar um trio na Avenida Atlântica, em Copacabana, abrindo espaço para a consolidação da música baiana no Sudeste.

Leia nota na íntegra

"É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje.

Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível. Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo.

Netinho partiu tranquilo. Durante os últimos meses de tratamento, costumava dizer:

“Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte.”

Por desejo expresso do próprio Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários.

Agradecemos, de coração, todas as manifestações de amor, carinho e solidariedade recebidas. O afeto de todos é também parte da história que Netinho construiu e do legado que deixa.