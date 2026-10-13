LUTO NA MÚSICA

Netinho revelou que era bissexual e viveu relação secreta com outro homem por 3 anos

Cantor, que morreu nesta terça-feira (13), abordou a sexualidade em entrevista em 2008 e afirmou que não gostava de rótulos

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:29

Netinho Crédito: TV Globo/Reprodução

Netinho, um dos nomes conhecidos do axé music, morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, durante tratamento contra um linfoma não Hodgkin. Além dos sucessos que marcaram o Carnaval baiano, o cantor também teve a vida pessoal exposta em entrevistas e se tornou assunto ao falar publicamente sobre a própria sexualidade.

Em 2008, o artista revelou, em entrevista à revista Quem, que já havia vivido um relacionamento de três anos com um homem. Na época, ele falou que estava namorando uma mulher, mas contou que já tinha vivido uma relação homoafetiva.

Netinho 1 de 14

"Já tive experiência homossexual. Foi há algum tempo, foi interessante. É a filosofia de que devemos passar por tudo na vida. Deus é energia, quando a gente morre é escuro total. Morreu, acabou. A oportunidade é agora. Não dá para deixar nada para depois", falou Netinho na ocasião.

Ele foi questionado sobre quanto tempo durou essa experiência e contou: "Três anos, mas não foi com famoso. Não gosto de famoso (risos). Sou anti-Netinho, sou contra essa coisa que cerca o personagem. Não chegamos a morar juntos, não dá certo. Tem que ser cada um no seu canto. O mundo caminha para o individualismo".

"Eu gosto de meninos e meninas, mas hoje gosto mais de meninas. Eu me considero bissexual. Essa relação com um homem foi uma experiência que ficou no passado, linda inclusive", completou Netinho, que foi casado de 1997 a 2003 com a jornalista com a jornalista Mariana Trindade e teve uma filha com ela, Bruna Trindade, que hoje é médica.

Bruna Trindade, filha de Netinho 1 de 15

Crítica à entrevista

A repercussão da entrevista o levou a publicar um esclarecimento, no qual criticou a abordagem da revista, mas reafirmou que não se arrependia da experiência amorosa.

"Quanto à questão de eu já ter vivido uma experiência amorosa com alguém do mesmo sexo que o meu, acho impressionante como uma história desse tipo ainda mexe com algumas pessoas em pleno século XXI", escreveu em seu blog.

Na ocasião, Netinho disse que a relação havia sido verdadeira e que viveria tudo novamente. "Nada do que vivi nesta relação maculou o meu caráter ou o meu jeito de ser e de tratar as pessoas. Fui muito feliz naquele período e viveria tudo outra vez, sem problemas. Vivi porque senti naquele momento e fui fiel aos meus sentimentos e desejos", afirmou.

O cantor também explicou que não gostava de se definir por rótulos e que seus sentimentos não precisavam se encaixar em uma categoria específica.

"Nunca falei em lugar algum que sou 'gay' pois não gosto da conotação que esta palavra tem aqui no Brasil. E não gosto de me rotular. Em nada. Não sinto que tenho que me situar numa categoria. Hoje o meu amor, o meu desejo podem estar direcionados a uma pessoa do sexo oposto e amanhã a uma do mesmo sexo. Isso pra mim não importa desde que estas relações sejam sempre motivadas pelo amor", declarou.

O que Netinho disse sobre a própria sexualidade?

Netinho voltou a falar sobre o assunto em participação no Fantástico, da TV Globo. Na conversa com a jornalista Renata Ceribelli, relembrou a repercussão da entrevista e comentou o processo de compreender e compartilhar os próprios sentimentos. "Falei que eu já tinha vivido uma experiência com uma pessoa do mesmo sexo que eu", contou.

A jornalista então perguntou ainda se o cantor passou por algum tipo de crise existencial ao assumir sua orientação sexual, e ele respondeu: "Todo mundo acho que passa por isso. Quem vive esse tipo de relação. Primeiro, é um choque. Tive a sensação de não aceitação: 'Por que eu estou sentindo isso?' Mas, com o tempo, você percebe que é um sentimento que nasceu dentro de você. Quando você coloca para fora, conta para alguém, acho que você passa a ser mais feliz".