CURIOSIDADES

Neto de 22 anos constrói casa no quintal do avô: contâiner modular tem 50 m², facilita os cuidados de idoso e acaba aproximando mais os dois

Uma moradia modular no mesmo terreno aproximou Mike de Eric, de 77 anos, e tornou mais simples a assistência diária, sem eliminar a independência dos dois



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:14

A casa instalada no quintal aproximou Mike do avô e facilitou os cuidados diários de Eric, sem afastá-lo do próprio la Crédito: Reprodução

A mudança veio depois que uma lesão na perna de Eric não cicatrizou. Problemas de circulação agravaram o quadro e reduziram sua mobilidade. Caminhar ficou mais difícil, e ele precisou parar de dirigir. Para acompanhar o avô de perto, Mike, de 22 anos, instalou uma casa modular de 50 m² no quintal dele.

Mike trabalha na fabricação de estruturas modulares e usou a experiência profissional para viabilizar a moradia. A construção fica no terreno de Eric, mas oferece ao jovem um espaço próprio. Assim, ele pode ajudar o avô no dia a dia, enquanto os dois mantêm casas independentes.

Antes da instalação, a filha e o neto percorriam cerca de 20 quilômetros todos os dias para cuidar dos ferimentos de Eric e fazer compras. A necessidade de ajuda se somava à solidão que o aposentado enfrentava desde a morte da esposa.

Constrói casa para o avô 1 de 5

Rotina compartilhada

Agora, avô e neto compartilham parte da rotina. Eles fazem as refeições juntos e alternam o preparo da comida. “Pépé e eu comemos juntos todos os dias. Um dia sou eu quem cozinha, no outro é ele”, contou Mike.

A proximidade também ajuda em situações de emergência. Eric usa um alarme no pulso para chamar o neto rapidamente. No cotidiano, porém, o cuidado aparece em tarefas simples, como cozinhar, fazer compras e passar tempo juntos.

Uma decisão sem prazo