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Neto de 22 anos constrói casa no quintal do avô: contâiner modular tem 50 m², facilita os cuidados de idoso e acaba aproximando mais os dois

Uma moradia modular no mesmo terreno aproximou Mike de Eric, de 77 anos, e tornou mais simples a assistência diária, sem eliminar a independência dos dois

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:14

A casa instalada no quintal aproximou Mike do avô e facilitou os cuidados diários de Eric, sem afastá-lo do próprio la
A casa instalada no quintal aproximou Mike do avô e facilitou os cuidados diários de Eric, sem afastá-lo do próprio la Crédito: Reprodução

A mudança veio depois que uma lesão na perna de Eric não cicatrizou. Problemas de circulação agravaram o quadro e reduziram sua mobilidade. Caminhar ficou mais difícil, e ele precisou parar de dirigir. Para acompanhar o avô de perto, Mike, de 22 anos, instalou uma casa modular de 50 m² no quintal dele.

Mike trabalha na fabricação de estruturas modulares e usou a experiência profissional para viabilizar a moradia. A construção fica no terreno de Eric, mas oferece ao jovem um espaço próprio. Assim, ele pode ajudar o avô no dia a dia, enquanto os dois mantêm casas independentes.

Antes da instalação, a filha e o neto percorriam cerca de 20 quilômetros todos os dias para cuidar dos ferimentos de Eric e fazer compras. A necessidade de ajuda se somava à solidão que o aposentado enfrentava desde a morte da esposa.

Constrói casa para o avô

A casa no terreno do avô tornou possível oferecer ajuda por perto sem retirar de Eric a autonomia e a familiaridade com o próprio espaço por Pexels
A convivência diária também trouxe momentos de lazer; Mike e Eric costumam fazer as refeições juntos e alternam os dias em que cozinham por SHVETS production/Pexels
A moradia independente permitiu que avô e neto dividissem refeições e tarefas, preservando a privacidade de cada um por Matheus Bertelli/Pexels
A casa instalada no quintal aproximou Mike do avô e facilitou os cuidados diários de Eric, sem afastá-lo do próprio la por Reprodução
Depois da morte da esposa, Eric enfrentava períodos de isolamento; a presença diária do neto ajudou a devolver companhia e segurança à rotina por Pavel Danilyuk/Pexels
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A casa no terreno do avô tornou possível oferecer ajuda por perto sem retirar de Eric a autonomia e a familiaridade com o próprio espaço por Pexels

Rotina compartilhada

Agora, avô e neto compartilham parte da rotina. Eles fazem as refeições juntos e alternam o preparo da comida. “Pépé e eu comemos juntos todos os dias. Um dia sou eu quem cozinha, no outro é ele”, contou Mike.

A proximidade também ajuda em situações de emergência. Eric usa um alarme no pulso para chamar o neto rapidamente. No cotidiano, porém, o cuidado aparece em tarefas simples, como cozinhar, fazer compras e passar tempo juntos.

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Uma decisão sem prazo

Mike não pretende deixar o avô sozinho. “Enquanto ele estiver aqui, continuarei morando com ele”, afirmou. A casa no quintal permite que Eric permaneça em seu próprio terreno, com o neto por perto e a privacidade de uma moradia separada.

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