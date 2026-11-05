Neto de 22 anos constrói casa no quintal do avô: contâiner modular tem 50 m², facilita os cuidados de idoso e acaba aproximando mais os dois

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:14
A mudança veio depois que uma lesão na perna de Eric não cicatrizou. Problemas de circulação agravaram o quadro e reduziram sua mobilidade. Caminhar ficou mais difícil, e ele precisou parar de dirigir. Para acompanhar o avô de perto, Mike, de 22 anos, instalou uma casa modular de 50 m² no quintal dele.
Mike trabalha na fabricação de estruturas modulares e usou a experiência profissional para viabilizar a moradia. A construção fica no terreno de Eric, mas oferece ao jovem um espaço próprio. Assim, ele pode ajudar o avô no dia a dia, enquanto os dois mantêm casas independentes.
Antes da instalação, a filha e o neto percorriam cerca de 20 quilômetros todos os dias para cuidar dos ferimentos de Eric e fazer compras. A necessidade de ajuda se somava à solidão que o aposentado enfrentava desde a morte da esposa.
Constrói casa para o avô
Agora, avô e neto compartilham parte da rotina. Eles fazem as refeições juntos e alternam o preparo da comida. “Pépé e eu comemos juntos todos os dias. Um dia sou eu quem cozinha, no outro é ele”, contou Mike.
A proximidade também ajuda em situações de emergência. Eric usa um alarme no pulso para chamar o neto rapidamente. No cotidiano, porém, o cuidado aparece em tarefas simples, como cozinhar, fazer compras e passar tempo juntos.
Mike não pretende deixar o avô sozinho. “Enquanto ele estiver aqui, continuarei morando com ele”, afirmou. A casa no quintal permite que Eric permaneça em seu próprio terreno, com o neto por perto e a privacidade de uma moradia separada.