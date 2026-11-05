Netto Brito anuncia novo projeto em Salvador com show que reúne todas as fases da carreira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:19
O cantor Netto Brito prepara uma noite dedicada à sua trajetória no arrocha. No dia 17 de janeiro, o artista lança em Salvador a label “Pra Encher e Derramar”, projeto que promete reunir diferentes momentos de sua carreira em uma única apresentação. A estreia será no Porto Salvador e terá como proposta revisitar álbuns, músicas e histórias que marcaram sua relação com os fãs.
A ideia é transformar o show em uma espécie de retrospectiva musical, passando por canções que acompanharam a evolução do artista e conquistaram espaço na memória do público. Entre os sucessos associados à sua trajetória estão “Manda um Oi”, “Além do Fim” e “Body Splash”.
“Estou preparando um evento exclusivo, pensado para quem acompanha minha carreira e faz parte dessa história. Quero que as pessoas possam viver a experiência de todos os álbuns num mesmo evento”, afirma Netto Brito.
Conhecido pelo repertório romântico, com letras sobre amor, saudade e desilusões, o cantor baiano vem ampliando sua presença no cenário do arrocha. Seus projetos audiovisuais também ajudaram a aproximar suas músicas de diferentes públicos.
A nova label nasce justamente da proposta de celebrar essa conexão. Segundo o artista, a intenção é criar um encontro em que os fãs possam cantar, recordar histórias e reviver sentimentos ligados às canções.
“Vai ser um encontro com a essência do que significa ‘Encher e Derramar’. Pra cantar junto, se emocionar, sofrer, lembrar de alguém e colocar o sentimento pra fora”, explica.
A primeira edição é uma realização da LAB Entretenimento, em parceria com a Imagine Group. Os ingressos ainda terão as vendas anunciadas.