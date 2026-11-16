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Kamila Macedo
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 20:08
A atriz Neusa Borges, de 84 anos, apresentou melhora em seu quadro clínico, mas a equipe médica que a acompanha na unidade hospitalar informou que ainda não há previsão de alta. O boletim médico foi divulgado nesta segunda-feira (16) pelo jornal Metrópoles.
A artista está internada no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde a última segunda-feira, 9 de novembro, em decorrência de um quadro de pneumonia.
Neusa Borges
Neusa Borges foi homenageada pela Rede Globo, emissora com a qual firmou contrato vitalício em março deste ano. Ela recebeu um episódio dedicado à sua trajetória no projeto "Tributo" e uma estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo.
Na emissora, participou de grandes produções, como "Escrava Isaura", "Dona Xepa", "Dancin' Days" e "A Indomada". A atriz também esteve presente em muitas novelas de Glória Perez, como "Carmen", "De Corpo e Alma", "O Clone", "Caminho das Índias", "Amazônia, de Galvez a Chico Mendes", "América" e "Salve Jorge".
Leia o boletim:
“A atriz Neusa Borges, de 84 anos, segue internada no Hospital Copa D’Or para tratamento de uma pneumonia. A paciente apresenta quadro clínico estável, com boa evolução. Não há previsão de alta.”