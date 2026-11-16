SAÚDE

Neusa Borges apresenta evolução clínica após ser internada por pneumonia no Rio

Equipe médica ainda não estabeleceu previsão de alta

Kamila Macedo

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 20:08

Neusa Borges Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A atriz Neusa Borges, de 84 anos, apresentou melhora em seu quadro clínico, mas a equipe médica que a acompanha na unidade hospitalar informou que ainda não há previsão de alta. O boletim médico foi divulgado nesta segunda-feira (16) pelo jornal Metrópoles.

A artista está internada no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde a última segunda-feira, 9 de novembro, em decorrência de um quadro de pneumonia.

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Neusa Borges foi homenageada pela Rede Globo, emissora com a qual firmou contrato vitalício em março deste ano. Ela recebeu um episódio dedicado à sua trajetória no projeto "Tributo" e uma estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo.

Na emissora, participou de grandes produções, como "Escrava Isaura", "Dona Xepa", "Dancin' Days" e "A Indomada". A atriz também esteve presente em muitas novelas de Glória Perez, como "Carmen", "De Corpo e Alma", "O Clone", "Caminho das Índias", "Amazônia, de Galvez a Chico Mendes", "América" e "Salve Jorge".

Leia o boletim: