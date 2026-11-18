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Heider Sacramento
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 23:10
A atriz Neusa Borges, de 84 anos, continua internada no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, onde recebe tratamento contra uma pneumonia. Um novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (18), nove dias após a hospitalização, informou que a artista apresenta quadro clínico estável e boa resposta ao tratamento.
Apesar da evolução positiva, a equipe médica ainda não estabeleceu uma previsão de alta. Neusa foi internada em 9 de novembro e permanece sob acompanhamento hospitalar.
A atriz falou sobre o incômodo com a permanência no hospital e revelou ansiedade para voltar para casa. Moradora de Salvador, na Bahia, ela demonstrou confiança na recuperação e destacou sua fé durante o período de tratamento.
Neusa Borges
“Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo para a minha Salvador”, declarou.
Com mais de seis décadas de carreira, Neusa Borges é um dos nomes marcantes da dramaturgia brasileira. A atriz participou de produções como Escrava Isaura, O Clone, América e Salve Jorge. Mais recentemente, integrou o elenco da série Encantado's, na qual interpretou Tia Ambrosia Ponza.
Em março de 2026, a artista recebeu uma homenagem da TV Globo e assinou um contrato vitalício com a emissora, em reconhecimento à sua trajetória na televisão.
Enquanto segue internada, Neusa permanece sob cuidados médicos. O boletim mais recente aponta melhora, mas ainda não há data definida para que ela retorne a Salvador.