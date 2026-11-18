FAMOSOS

Neusa Borges segue internada há nove dias; boletim médico atualiza estado de saúde da atriz

Aos 84 anos, artista trata uma pneumonia em hospital do Rio de Janeiro, apresenta evolução positiva, mas ainda não tem previsão de alta

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 23:10

Neusa Borges está internada com pneumonia no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

A atriz Neusa Borges, de 84 anos, continua internada no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, onde recebe tratamento contra uma pneumonia. Um novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (18), nove dias após a hospitalização, informou que a artista apresenta quadro clínico estável e boa resposta ao tratamento.

Apesar da evolução positiva, a equipe médica ainda não estabeleceu uma previsão de alta. Neusa foi internada em 9 de novembro e permanece sob acompanhamento hospitalar.

A atriz falou sobre o incômodo com a permanência no hospital e revelou ansiedade para voltar para casa. Moradora de Salvador, na Bahia, ela demonstrou confiança na recuperação e destacou sua fé durante o período de tratamento.

Neusa Borges 1 de 9

“Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo para a minha Salvador”, declarou.

Com mais de seis décadas de carreira, Neusa Borges é um dos nomes marcantes da dramaturgia brasileira. A atriz participou de produções como Escrava Isaura, O Clone, América e Salve Jorge. Mais recentemente, integrou o elenco da série Encantado's, na qual interpretou Tia Ambrosia Ponza.

Em março de 2026, a artista recebeu uma homenagem da TV Globo e assinou um contrato vitalício com a emissora, em reconhecimento à sua trajetória na televisão.