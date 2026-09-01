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Ney Matogrosso anuncia turnê '85 anos de Ousadia'; veja datas e como comprar ingressos

Cantor passa por capitais brasileiras e reforça que os shows não marcam uma despedida dos palcos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:43

Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle Crédito: Reprodução/Instagram @david_lachapelle

Os ingressos para a nova turnê de Ney Matogrosso, batizada de '85 anos de Ousadia', começaram a ser comercializados para o público em geral. Prevista para 2027, a série de dez apresentações passará inicialmente por São Paulo, Curitiba, Olinda, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, cidade que receberá o encerramento do projeto no Estádio do Maracanã.

Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle

Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle por Reprodução/Instagram @david_lachapelle
Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle por Reprodução/Instagram @david_lachapelle
Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle por Reprodução/Instagram @david_lachapelle
Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle por Reprodução/Instagram @david_lachapelle
Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle por Reprodução/Instagram @david_lachapelle
Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle por Reprodução/Instagram @david_lachapelle
Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle por Reprodução/Instagram @david_lachapelle
Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle por Reprodução/Instagram @david_lachapelle
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Ney Matogrosso pelos olhos do fotógrafo David LaChapelle por Reprodução/Instagram @david_lachapelle

Os bilhetes inteiros variam de R$ 195 a R$ 895, dependendo da praça e do setor escolhido. O roteiro oficial tem início marcado para 30 de janeiro de 2027, no Nubank Parque, na capital paulista. Na sequência, o cantor se apresenta na Arena da Baixada, em Curitiba (3 de abril); no Classic Hall, em Olinda (17 de abril); na Esplanada Norte do Mineirão, em Belo Horizonte (1º de maio); e encerra o primeiro bloco no Maracanã (18 de dezembro). As cinco datas restantes da programação serão divulgadas em breve.

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A ausência de datas confirmadas na capital baiana, no entanto, gerou forte mobilização dos admiradores do artista nas redes sociais. Nos comentários das publicações de Ney no Instagram, fãs lotaram as postagens exigindo a inclusão da cidade na rota do cantor: "Tá faltando Salvador", "Onde está o abaixo-assinado pra incluir Salvador entre as 5 próximas cidades?" e "Vem pra Salvador, Ney!". O último show do artista na cidade aconteceu em janeiro deste ano, no Festival de Verão, no WET, na Paralela, quando apresentou a turnê 'Bloco na Rua' em formato adaptado para festivais.

Afastando qualquer boato de aposentadoria, o artista destacou que a idade e o tempo de estrada não diminuem sua disposição para dançar e interagir de perto com o público. Além da energia nos palcos, o projeto ganha destaque internacional pelo conceito estético, a identidade visual da turnê foi criada pelo fotógrafo norte-americano David LaChapelle, marcando a primeira parceria do profissional com um artista brasileiro.

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Música ney Matogrosso Shows Show

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