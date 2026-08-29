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Ney Matogrosso se irrita após ser citado por Xuxa em debate: ‘Não tinha que falar meu nome’

Cantor reagiu à comparação feita pela apresentadora no “Domingão com Huck” e afirmou que nunca sofreu críticas pela idade ou pelos figurinos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:29

Xuxa e Ney Matogrosso
Xuxa e Ney Matogrosso Crédito: Reprodução

Ney Matogrosso não gostou de ter sido citado por Xuxa durante uma discussão sobre machismo e etarismo na televisão. O cantor reagiu à fala da apresentadora duas semanas depois de ela usar o artista como exemplo para questionar a diferença de tratamento dada a homens e mulheres que exibem o corpo nos palcos.

A declaração de Xuxa aconteceu no “Domingão com Huck”, em 16 de agosto. Na ocasião, a apresentadora comentava as críticas recebidas pelos figurinos usados na turnê “O Último Voo da Nave”.

Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave'

Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
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Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
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Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
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Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes

Xuxa, de 63 anos, argumentou que parte das críticas estava relacionada ao fato de ser uma mulher madura e citou Ney para exemplificar seu ponto.

“Não é uma crítica porque eu amo o Ney Matogrosso de paixão, mas a gente vê o Ney com as mesmas roupas, o corpo à mostra, dançando, ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem. A minha é de uma mulher de 63 anos”, disse.

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Ney Matogrosso rebate comparação

Questionado sobre a declaração, Ney afirmou ter interpretado a fala de Xuxa como uma tentativa de transferir para ele uma situação vivenciada por ela.

“Sabe a impressão que dá? Que ela está tirando dela para jogar para mim. Mas não adianta. Comigo não rola isso. Nunca rolou”, declarou à Folha de S.Paulo.

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O cantor também disse nunca ter enfrentado questionamentos relacionados à idade ou às roupas usadas durante suas apresentações.

“Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa”, afirmou.

Ney encerrou o assunto deixando claro que preferia não ter sido incluído na discussão. “Achei que ela não tinha que falar meu nome. Não vou tocar mais nesse assunto. Não vou falar o que vi ali que achei errado”, concluiu.

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