NÃO GOSTOU

Ney Matogrosso se irrita após ser citado por Xuxa em debate: ‘Não tinha que falar meu nome’

Cantor reagiu à comparação feita pela apresentadora no “Domingão com Huck” e afirmou que nunca sofreu críticas pela idade ou pelos figurinos

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:29

Xuxa e Ney Matogrosso Crédito: Reprodução

Ney Matogrosso não gostou de ter sido citado por Xuxa durante uma discussão sobre machismo e etarismo na televisão. O cantor reagiu à fala da apresentadora duas semanas depois de ela usar o artista como exemplo para questionar a diferença de tratamento dada a homens e mulheres que exibem o corpo nos palcos.

A declaração de Xuxa aconteceu no “Domingão com Huck”, em 16 de agosto. Na ocasião, a apresentadora comentava as críticas recebidas pelos figurinos usados na turnê “O Último Voo da Nave”.

Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' 1 de 26

Xuxa, de 63 anos, argumentou que parte das críticas estava relacionada ao fato de ser uma mulher madura e citou Ney para exemplificar seu ponto.

“Não é uma crítica porque eu amo o Ney Matogrosso de paixão, mas a gente vê o Ney com as mesmas roupas, o corpo à mostra, dançando, ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem. A minha é de uma mulher de 63 anos”, disse.

Ney Matogrosso rebate comparação

Questionado sobre a declaração, Ney afirmou ter interpretado a fala de Xuxa como uma tentativa de transferir para ele uma situação vivenciada por ela.

“Sabe a impressão que dá? Que ela está tirando dela para jogar para mim. Mas não adianta. Comigo não rola isso. Nunca rolou”, declarou à Folha de S.Paulo.

O cantor também disse nunca ter enfrentado questionamentos relacionados à idade ou às roupas usadas durante suas apresentações.

“Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa”, afirmou.