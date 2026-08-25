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Ney Matogrosso tem fazenda de 140 hectares onde devolveu 10 mil animais à Mata Atlântica e é cortada por rio

Propriedade, conquistada pelo cantor na década de 1990, é um dos refúgios do artista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 20:41

Ney Matogrosso vive em refúgio da natureza
Ney Matogrosso vive em refúgio da natureza Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ney Matogrosso mantém uma fazenda de cerca de 140 hectares, em meio à Mata Atlântica, em Saquarema, na Região dos Lagos, dedicada à preservação da natureza.

Com a visita de Marisa Monte, que acompanhou Ney na soltura de uma preguiça-de-três-dedos reabilitada, a fazenda do cantor ganhou repercussão nas redes sociais.

Homem com H, cinebiografia de Ney Matogrosso

Ney Matogrosso por Divulgação
Cazuza e Ney Matogrosso por Reprodução
Yara Neiva, mulher que viveu trisal com Cazuza e Ney, cena do filme 'Homem com H' por Reprodução
Cazuza e Ney Matogrosso por Reprodução/Cristina Granato/Paris Filmes
Ney e Yara em foto rara e recente | Foto: Reprodução / Instagram por Reprodução/Facebook
ney m por Reprodução
Jesuíta Borbosa por Marina Vancini / Divulgação
Jullio Reis interpreta Cazuza no filme Homem com H por Reprodução
O ator Jesuíta Barbosa dará vida a Ney Matogrosso em uma cinebiografia por Reprodução/ Redes Sociais
Jesuíta Barbosa como Ney Matogrosso por Marina Vancini / Divulgação
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Ney Matogrosso por Divulgação

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O animal deixou uma caixa e voltou a vida livre, subindo pelas árvores da propriedade. A ação faz parte do trabalho realizado no local em parceria com o Instituto Vida Livre, no qual Ney é patrono.

A propriedade, conquistada pelo cantor na década de 1990, é um de seus refúgios e recentemente, ganhou uma nova ação, se tornar uma área de soltura e reabilitação de animais silvestres, todos licenciados pelo Ibama. Mais da metade do perímetro é conservada e mais de 10 mil animais foram devolvidos à natureza.

“Eu sempre convivi com muita tranquilidade e harmonia na natureza. Esse trabalho é a continuação de algo que eu sempre fiz. Quando encontrei esse lugar, achei adequado para desenvolver esse trabalho. E eu desejei tanto que o Vida Livre apareceu. Eu queria usar esse lugar para isso”, disse o cantor em um vídeo.

Localizada no distrito de Sampaio Corrêa, a fazenda tem várias nascentes, fontes de água potável e é cortada pelo Rio Mato Grosso.

A casa principal segue o ambiente natural, com dois pavimentos, estrutura de madeira e grandes varandas voltadas para a floresta. A residência foi pensada para manter contato direto com a paisagem natural.

O cantor gosta de levar a vida de maneira natural e afirmou que beber água direto das nascentes e aproveitar o silêncio da mata são experiências que considera valiosas.

A fazenda recebeu uma grande variedade de espécies, como capivaras, tamanduás, lontras, gambás, corujas, periquitos, gaviões, cobras, tartarugas e jacarés. Antes da soltura, os animais passam por avaliações veterinárias e períodos de adaptação para recuperar condições de sobrevivência na natureza.

Tags:

ney Matogrosso Fazenda

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