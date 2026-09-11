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Ney Matogrosso transforma sítio do tamanho de 196 campos de futebol em refúgio ecológico de Mata Atlântica e ajuda a devolver mais de 10 mil animais à natureza

Propriedade do cantor em Saquarema, no Rio de Janeiro, reúne mata preservada, nascentes, rio e áreas transformadas em reserva ambiental permanente

Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:00

Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres Crédito: Reprodução

Quando não está nos palcos, Ney Matogrosso encontra tranquilidade em um refúgio cercado pela natureza. Aos 85 anos, o cantor mantém uma propriedade de cerca de 140 hectares em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde parte da Mata Atlântica é preservada e milhares de animais silvestres já foram devolvidos à natureza.

A propriedade, localizada no distrito de Sampaio Corrêa, foi adquirida pelo artista na década de 1990. Com o passar dos anos, deixou de funcionar apenas como um lugar para descanso e ganhou uma importante função ambiental.

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O espaço reúne áreas de floresta, nascentes e fontes de água. O Rio Mato Grosso também atravessa a propriedade, uma curiosa coincidência com o nome artístico do cantor.

Apesar do tamanho da área, a casa onde Ney se hospeda segue uma proposta integrada à natureza. A residência tem dois pavimentos, presença marcante de madeira e grandes varandas voltadas para a vegetação. Durante a pandemia de Covid-19, o local se tornou um dos principais refúgios do artista.

Parte da fazenda está protegida para sempre

Dos aproximadamente 140 hectares, cerca de 80 são destinados à conservação ambiental por meio de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).

A transformação de parte da propriedade em reserva é importante porque a proteção tem caráter permanente. Mesmo que a terra seja vendida ou mude de proprietário no futuro, a área reconhecida como RPPN continua destinada à conservação.

Ney passou anos buscando formalizar a proteção. O processo para transformar parte das terras em reserva foi concluído em 2010, depois de mais de uma década de tentativas.

Além de preservar a vegetação, a área acabou apresentando características adequadas para receber animais silvestres que passaram por resgate e reabilitação.

Mais de 10 mil animais devolvidos à natureza

A relação de Ney Matogrosso com a fauna ganhou uma nova dimensão a partir da parceria com o Instituto Vida Livre, organização dedicada ao resgate, tratamento, reabilitação e soltura de animais silvestres.

Em 2015, a propriedade começou a ser utilizada pelo instituto como área de soltura. Ney também se tornou patrono da organização.

O primeiro animal devolvido à natureza pelo projeto no local foi um gavião-caboclo. Desde então, segundo números divulgados pelo artista e pela instituição, mais de 10 mil animais já foram soltos na propriedade.

Entre as espécies que já passaram pela região estão aves, répteis e mamíferos. Capivaras, tamanduás, lontras, gambás, corujas, periquitos, gaviões, cobras, tartarugas e até jacarés aparecem entre os animais mencionados em reportagens sobre o trabalho desenvolvido no local.

A soltura não significa simplesmente levar um animal até a mata e abrir uma caixa. Os bichos recebidos pelo projeto são provenientes de situações de resgate e precisam passar por avaliação e, quando necessário, tratamento e reabilitação antes de terem condições de voltar à vida livre.

Também é necessário avaliar se o ambiente escolhido oferece condições para a sobrevivência da espécie, incluindo disponibilidade de água e alimento e características adequadas de habitat.

Ney queria que sua terra servisse aos animais

A utilização da propriedade como refúgio para animais não aconteceu por acaso. Ney já contou que desejava encontrar uma maneira de fazer com que a área natural também tivesse essa finalidade.

“Eu sempre convivi com muita tranquilidade e harmonia na natureza. Esse trabalho é a continuação de algo que eu sempre fiz. Quando encontrei esse lugar, achei adequado para desenvolver esse trabalho. E eu desejei tanto que o Vida Livre apareceu. Eu queria usar esse lugar para isso”, contou o artista.

O cantor também mantém uma relação pessoal com o ambiente. A existência de nascentes e fontes de água na propriedade é uma das características que ele já destacou ao falar sobre o local.

Marisa Monte acompanhou soltura de preguiça

A propriedade voltou a chamar atenção recentemente após receber uma preguiça-de-três-dedos que havia sido resgatada e passou por um processo de reabilitação.

Ney Matogrosso acompanhou a devolução do animal à natureza ao lado de Marisa Monte. Os dois participaram do momento em que a caixa de transporte foi aberta e a preguiça deixou o recipiente para subir em uma árvore. “Amar é libertar”, dizia a publicação feita sobre a soltura.

Marisa Monte também mantém relação com o Instituto Vida Livre. Os artistas já participaram de iniciativas para ajudar a instituição e levantar recursos para ações voltadas à proteção da fauna.

Casa e floresta dividem o mesmo espaço

A dimensão da propriedade chama atenção, mas a proposta do local é diferente de uma mansão cercada apenas por estruturas de lazer. A mata é uma das protagonistas do espaço.

A residência está inserida na vegetação, enquanto grande parte das terras permanece destinada à conservação. A presença de cursos d'água e áreas com pouca interferência humana também contribuiu para que o terreno pudesse ser utilizado na devolução de animais à natureza.

Foi justamente o desejo de preservar essa característica que levou Ney a transformar parte das terras em reservas particulares.