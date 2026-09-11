Ney Matogrosso transforma sítio do tamanho de 196 campos de futebol em refúgio ecológico de Mata Atlântica e ajuda a devolver mais de 10 mil animais à natureza

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Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:00
Quando não está nos palcos, Ney Matogrosso encontra tranquilidade em um refúgio cercado pela natureza. Aos 85 anos, o cantor mantém uma propriedade de cerca de 140 hectares em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde parte da Mata Atlântica é preservada e milhares de animais silvestres já foram devolvidos à natureza.
A propriedade, localizada no distrito de Sampaio Corrêa, foi adquirida pelo artista na década de 1990. Com o passar dos anos, deixou de funcionar apenas como um lugar para descanso e ganhou uma importante função ambiental.
Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres
O espaço reúne áreas de floresta, nascentes e fontes de água. O Rio Mato Grosso também atravessa a propriedade, uma curiosa coincidência com o nome artístico do cantor.
Apesar do tamanho da área, a casa onde Ney se hospeda segue uma proposta integrada à natureza. A residência tem dois pavimentos, presença marcante de madeira e grandes varandas voltadas para a vegetação. Durante a pandemia de Covid-19, o local se tornou um dos principais refúgios do artista.
Parte da fazenda está protegida para sempre
Dos aproximadamente 140 hectares, cerca de 80 são destinados à conservação ambiental por meio de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).
A transformação de parte da propriedade em reserva é importante porque a proteção tem caráter permanente. Mesmo que a terra seja vendida ou mude de proprietário no futuro, a área reconhecida como RPPN continua destinada à conservação.
Ney passou anos buscando formalizar a proteção. O processo para transformar parte das terras em reserva foi concluído em 2010, depois de mais de uma década de tentativas.
Além de preservar a vegetação, a área acabou apresentando características adequadas para receber animais silvestres que passaram por resgate e reabilitação.
Mais de 10 mil animais devolvidos à natureza
A relação de Ney Matogrosso com a fauna ganhou uma nova dimensão a partir da parceria com o Instituto Vida Livre, organização dedicada ao resgate, tratamento, reabilitação e soltura de animais silvestres.
Em 2015, a propriedade começou a ser utilizada pelo instituto como área de soltura. Ney também se tornou patrono da organização.
O primeiro animal devolvido à natureza pelo projeto no local foi um gavião-caboclo. Desde então, segundo números divulgados pelo artista e pela instituição, mais de 10 mil animais já foram soltos na propriedade.
Entre as espécies que já passaram pela região estão aves, répteis e mamíferos. Capivaras, tamanduás, lontras, gambás, corujas, periquitos, gaviões, cobras, tartarugas e até jacarés aparecem entre os animais mencionados em reportagens sobre o trabalho desenvolvido no local.
A soltura não significa simplesmente levar um animal até a mata e abrir uma caixa. Os bichos recebidos pelo projeto são provenientes de situações de resgate e precisam passar por avaliação e, quando necessário, tratamento e reabilitação antes de terem condições de voltar à vida livre.
Também é necessário avaliar se o ambiente escolhido oferece condições para a sobrevivência da espécie, incluindo disponibilidade de água e alimento e características adequadas de habitat.
Ney queria que sua terra servisse aos animais
A utilização da propriedade como refúgio para animais não aconteceu por acaso. Ney já contou que desejava encontrar uma maneira de fazer com que a área natural também tivesse essa finalidade.
“Eu sempre convivi com muita tranquilidade e harmonia na natureza. Esse trabalho é a continuação de algo que eu sempre fiz. Quando encontrei esse lugar, achei adequado para desenvolver esse trabalho. E eu desejei tanto que o Vida Livre apareceu. Eu queria usar esse lugar para isso”, contou o artista.
O cantor também mantém uma relação pessoal com o ambiente. A existência de nascentes e fontes de água na propriedade é uma das características que ele já destacou ao falar sobre o local.
Marisa Monte acompanhou soltura de preguiça
A propriedade voltou a chamar atenção recentemente após receber uma preguiça-de-três-dedos que havia sido resgatada e passou por um processo de reabilitação.
Ney Matogrosso acompanhou a devolução do animal à natureza ao lado de Marisa Monte. Os dois participaram do momento em que a caixa de transporte foi aberta e a preguiça deixou o recipiente para subir em uma árvore. “Amar é libertar”, dizia a publicação feita sobre a soltura.
Marisa Monte também mantém relação com o Instituto Vida Livre. Os artistas já participaram de iniciativas para ajudar a instituição e levantar recursos para ações voltadas à proteção da fauna.
Casa e floresta dividem o mesmo espaço
A dimensão da propriedade chama atenção, mas a proposta do local é diferente de uma mansão cercada apenas por estruturas de lazer. A mata é uma das protagonistas do espaço.
A residência está inserida na vegetação, enquanto grande parte das terras permanece destinada à conservação. A presença de cursos d'água e áreas com pouca interferência humana também contribuiu para que o terreno pudesse ser utilizado na devolução de animais à natureza.
Foi justamente o desejo de preservar essa característica que levou Ney a transformar parte das terras em reservas particulares.
O resultado é que uma propriedade comprada pelo cantor há mais de três décadas se tornou também um território protegido da Mata Atlântica. Enquanto continua sua carreira nos palcos, Ney mantém em Saquarema um espaço onde floresta, nascentes e fauna silvestre dividem terreno com sua casa e onde mais de 10 mil animais já tiveram a oportunidade de retornar à vida livre.