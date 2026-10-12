Neymar curte Dia das Crianças com as filhas em mansão no litoral do Rio; veja fotos

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Felipe Sena
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 21:04
Neymar Jr, de 34 anos, celebrou o Dia das Crianças nesta segunda-feira (12) ao lado das filhas, Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1, na mansão da família em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro.
Na redes sociais, Bruna Biancardi compartilhou registros do momento em família. Nas imagens, o craque do Santos aparece, curtindo o lago com as duas filhas no colo.
Neymar curte Dia das Crianças com filhas em mansão de Mangaratiba
Na imagem, Neymar posa sorridente dentro do lago, com Mavie de um lado e Mel do outro, ambas usando vestidos brancos, em um momento de mergulho do pai e filhas.
Bruna Biancardi, esposa de Neymar, que está grávida à espera de uma menina, também aparece nos bastidores do dia nos Stories.
Em um dos registros, a influenciadora aparece com o filho da família, recebendo lambidas enquanto relaxa em uma área da propriedade.
Além de Mavie e Mel, Neymar é pai de Davi Lucca, de 15, do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 2, com Amanda Kimberlly.