FERIADÃO

Neymar curte Dia das Crianças com as filhas em mansão no litoral do Rio; veja fotos

Bruna Biancardi compartilhou registros do jogador com as filhas nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 21:04

Neymar e as filhas, Mavie e Mel Crédito: Reprodução | Instagram

Neymar Jr, de 34 anos, celebrou o Dia das Crianças nesta segunda-feira (12) ao lado das filhas, Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1, na mansão da família em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro.

Na redes sociais, Bruna Biancardi compartilhou registros do momento em família. Nas imagens, o craque do Santos aparece, curtindo o lago com as duas filhas no colo.

Neymar curte Dia das Crianças com filhas em mansão de Mangaratiba 1 de 6

Na imagem, Neymar posa sorridente dentro do lago, com Mavie de um lado e Mel do outro, ambas usando vestidos brancos, em um momento de mergulho do pai e filhas.

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, que está grávida à espera de uma menina, também aparece nos bastidores do dia nos Stories.

Em um dos registros, a influenciadora aparece com o filho da família, recebendo lambidas enquanto relaxa em uma área da propriedade.