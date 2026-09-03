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Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelam nome da terceira filha; saiba o significado

Casal mantém a tradição da letra 'M' ao escolher o nome da bebê, prevista para nascer em dezembro

Kamila Macedo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:19

Bruna Biancardi, Neymar, Mel e Mavie Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão à espera da terceira filha e revelaram o nome da bebê nesta quinta-feira (3). A novidade foi divulgada nas redes sociais pelo jogador, que compartilhou um recado assinado pela esposa e pelas filhas: “Mamãe, Mavie, Mel e Mariah”. Com a publicação, o casal confirmou que a nova integrante da família se chamará Mariah.

Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelam que terceira filha se chamará Mariah Crédito: Reprodução/Instagram

Eles optaram por manter a tradição de escolher nomes iniciados com a letra M. Mariah significa “senhora soberana”, “mulher de Deus” ou “a amada”, sendo uma variação internacional de Maria, cuja origem vem do hebraico Miryam.

Bruna anunciou a gestação em junho deste ano, e o nascimento está previsto para dezembro. Mariah será a terceira filha do relacionamento com Neymar – eles também são pais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1 ano.

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