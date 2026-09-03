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Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelam nome da terceira filha; saiba o significado

Casal mantém a tradição da letra 'M' ao escolher o nome da bebê, prevista para nascer em dezembro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:19

Bruna Biancardi, Neymar, Mel e Mavie
Bruna Biancardi, Neymar, Mel e Mavie Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão à espera da terceira filha e revelaram o nome da bebê nesta quinta-feira (3). A novidade foi divulgada nas redes sociais pelo jogador, que compartilhou um recado assinado pela esposa e pelas filhas: “Mamãe, Mavie, Mel e Mariah”. Com a publicação, o casal confirmou que a nova integrante da família se chamará Mariah.

Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelam que terceira filha se chamará Mariah
Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelam que terceira filha se chamará Mariah Crédito: Reprodução/Instagram

Eles optaram por manter a tradição de escolher nomes iniciados com a letra M. Mariah significa “senhora soberana”, “mulher de Deus” ou “a amada”, sendo uma variação internacional de Maria, cuja origem vem do hebraico Miryam.

Bruna anunciou a gestação em junho deste ano, e o nascimento está previsto para dezembro. Mariah será a terceira filha do relacionamento com Neymar – eles também são pais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1 ano.

Neymar e filhos

Pingente postado por Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e as três filhas: Mavie, Mel e Helena por Reprodução/Instagram
Mavie, filha de Neymar por Reprodução/Instagram
Helena, filha de Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram
Mel, filha caçula de Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar com os filhos Davi Lucca, Mavie e Helena por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie por Reprodução/Instagram
Mavie, filha de Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar com a companheira, Bruna Biancardi, e os filhos Davi Lucca, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Mavie, filha de Neymar por Reprodução/Instagram
Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
Mavie, filha de Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e os quatro filhos: Mavie, Mel, Davi Lucca e Helena por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie por Reprodução/Instagram
Helena, filha de Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar com Helena e Mavie por Reprodução/Instagram
Mel, filha caçula de Neymar por Reprodução/Instagram
Mavie, filha de Neymar por Reprodução/Instagram
Helena, filha de Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar com Mavie e Helena por Reprodução/Instagram
Neymar com Mavie e Helena por Reprodução/Instagram
Neymar e os quatro filhos: Mavie, Mel, Davi Lucca e Helena por Reprodução/Instagram
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Pingente postado por Neymar por Reprodução/Instagram

Além das filhas com Bruna, Neymar é pai de Davi Lucca, de 15 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de 2 anos, nascida de seu breve envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.

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Tags:

Gravidez Bruna Biancardi Filha de Neymar Neymar jr.

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