Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelam nome da terceira filha; saiba o significado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:19
Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão à espera da terceira filha e revelaram o nome da bebê nesta quinta-feira (3). A novidade foi divulgada nas redes sociais pelo jogador, que compartilhou um recado assinado pela esposa e pelas filhas: “Mamãe, Mavie, Mel e Mariah”. Com a publicação, o casal confirmou que a nova integrante da família se chamará Mariah.
Eles optaram por manter a tradição de escolher nomes iniciados com a letra M. Mariah significa “senhora soberana”, “mulher de Deus” ou “a amada”, sendo uma variação internacional de Maria, cuja origem vem do hebraico Miryam.
Bruna anunciou a gestação em junho deste ano, e o nascimento está previsto para dezembro. Mariah será a terceira filha do relacionamento com Neymar – eles também são pais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1 ano.
Neymar e filhos
Além das filhas com Bruna, Neymar é pai de Davi Lucca, de 15 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de 2 anos, nascida de seu breve envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.