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Neymar leva Mavie e Helena ao show do BTS em São Paulo

Jogador esteve no segundo dia de apresentação do grupo sul-coreano no MorumBIS, na sexta-feira (30); menina já havia assistido ao primeiro show com a mãe

Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:03

Nas redes sociais, Amanda mostrou registros da filha com um look personalizado para a apresentação Crédito: Reprodução

Neymar aproveitou a passagem do BTS por São Paulo para curtir um programa em família. O jogador de 34 anos esteve no segundo show do grupo sul-coreano na cidade, realizado na sexta-feira (30), no Estádio MorumBIS, acompanhado das filhas Mavie, de 3 anos, e Helena, de 2, além da esposa, Bruna Biancardi, que está grávida da terceira filha do casal.

A apresentação marcou a segunda experiência de Helena com o grupo em poucos dias. Na quarta-feira (28), a menina já havia ido ao primeiro show do BTS, acompanhada da mãe, a influenciadora Amanda Kimberlly. Desta vez, ela voltou ao estádio ao lado do pai e da irmã.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel 1 de 13

Nas redes sociais, Amanda mostrou registros da filha com um look personalizado para a apresentação. “My baby ARMY” (“Minha pequena ARMY”, em tradução livre), escreveu. ARMY é o nome oficial dado aos fãs do BTS.

Grávida de Mariah, terceira filha de Neymar, Bruna Biancardi também compartilhou momentos da apresentação. Nos Stories do Instagram, a influenciadora publicou imagens do espetáculo e mostrou que estava com uma ARMY Bomb, bastão de luz oficial utilizado pelos fãs durante os shows do grupo.