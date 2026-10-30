CONFUSÃO CONTINUA

Neymar manda recado para Luana Piovani em meio a treta com Bruna Biancardi: ‘Imagina ter que aguentar uma mãe maluca em casa?’

Jogador fez comentários sobre a postura da atriz nas redes sociais e a alfinetou, se referindo ao filho da artista

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:06

Neymar e Luana Piovani trocam farpas nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Neymar mandou um recado para Luana Piovani em meio a treta envolvendo ele e sua esposa, Bruna Biancardi.

O jogador comentou uma publicação nas redes sociais, criticando a atriz e citando o ex-esposo dela, Pedro Scooby, e seus filhos.

“Se eu fosse o filho dela, também iria morar com o Scooby (muito mais legal)”, citando o fato de Dom, primogênito da família ter se mudado para o Rio de Janeiro em 2024 para morar com o surfista, enquanto seus irmãos, Bem e Liz, seguem com Piovani em Portugal.

“Imagina ter que aguentar uma mãe maluca em casa?”, questionou Neymar, com um emoji de riso.

Tudo começou após, no sábado (24), Neymar ser expulso após tirar uma bola no peito do jogador Rodrigo Nestor, do time do Bahia, durante uma partida contra o Santos. Mesmo após o ato, ele continuou discutindo com ele durante o intervalo da partida.

O lance crucial aconteceu no retorno para o segundo tempo, quando Neymar cobriu a boca com a mão para falar com o adversário, o que gerou o cartão vermelho direto,via VAR, com base nas regras de arbitragem da CBF.

Após expulsão, o atacante do Santos se revoltou e tentou correr atrás de Nestor, mas foi contido pelos companheiros de equipe antes que a briga física piorasse.

Troca de alfinetadas

Piovani e Biancardi começaram a trocar alfinetadas no último sábado, após uma partida entre o Santos e o Bahia. Sobre a situação, a atriz resolveu opinar em suas redes sociais e mencionou a companheira do atleta.

"Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada", alfinetou.

Através de um comentário do Instagram, Biancardi resolveu se pronunciar e não poupou críticas a Piovani. "Se preocupe com os seus filhos, que por

livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja para falar das minhas filhas ou de mim", começou.