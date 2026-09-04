NEGÓCIOS

Neymar Pai entra no mercado do agro, compra cavalo por R$ 135 mil que após vencer disputa pode chegar a R$ 1 milhão e mira novos planos

Em 2025, Neymar se tornou coproprietário de um cavalo Quarto de Milha; saiba o que é

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:30

Pai de Neymar investe em mercado de equinos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Desde o ano passado Neymar Pai tem investimentos além do futebol e tem se inserido no mercado do agro.

Em 2025, Neymar se tornou coproprietário de um cavalo Quarto de Milha. No entanto, do que se trata um cavalo Quarto de Milha? A raça do cavalo é originária dos Estados Unidos, famosa por ser a mais rápida do mundo em curtas distâncias (cerca de 402 metros, ou um Quarto da Milha), atingindo velocidades que podem passar de 88 km/h.

Neymar e o pai 1 de 5

O animal foi adquirido em sociedade por R$ 135 mil. Após sua entrada na sociedade, o animal venceu o Potro do Futuro 2025 na modalidade Laço Individual, em Araçatuba, interior de São Paulo, e passou a carregar uma avaliação mínima de R$ 1 milhão atribuída por um dos sócios.

No entanto, o que parecia apenas uma negociação transformou a aquisição recente em um ativo de interesse esportivo, genético e comercial dentro do segmento equestre. As informações foram publicadas em 27 de outubro de 2025 pelo Cavalos e pela Band, que detalham a compra realizada em setembro e o título conquistado posteriormente.

O Potro do Futuro tem importância particular no mercado porque reúne animais em início de trajetória esportiva. De acordo com a Band, a competição envolve exemplares de até quatro anos e funciona como uma referência para observar a genética, preparação e habilidade das novas gerações do Quarto de Milha.

Após o título, publicações de 27 de outubro de 2025 informaram que POP SHINES BLU, nome do equino, deveria iniciar sua trajetória como garanhão, com abertura da venda de coberturas previstas para temporadas posteriores.

No mercado de criação, isso significa usar o potencial reprodutivo do animal como uma nova frente comercial, especialmente quando o cavalo reúne pedigree valorizado e resultado relevantes em competição.