SERÁ?

Neymar posta recado enigmático e torcedores apontam ressentimento após craque ficar fora de convocação da Seleção Brasileira

Atacante não citou diretamente a convocação de Carlo Ancelotti, mas publicação feita horas depois de ficar fora da lista chamou atenção

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:55

Neymar Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Neymar movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (9), poucas horas depois de ficar fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O atacante do Santos publicou registros de sua rotina de treinamento e compartilhou uma mensagem sobre recuperação, foco e força mental.

Sem mencionar diretamente Ancelotti ou a ausência na lista, Neymar afirmou que tem intensificado os cuidados para recuperar a melhor condição física.

Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões 1 de 22

"Tudo é dobrado… treino, tratamento, foco e principalmente o mental! Seu mental que te faz recuperar mais rápido e melhor! Cabeça firme e seguir trabalhando. Tudo passa", escreveu.

A proximidade entre a divulgação da convocação e a postagem chamou atenção nas redes sociais. Apesar das interpretações de que o texto poderia ser uma resposta à ausência, Neymar não afirmou que a mensagem tivesse relação com a decisão do treinador.

Neymar já falou sobre futuro na Seleção

A nova ausência ocorre após Neymar ter feito uma declaração que levantou dúvidas sobre a continuidade de sua trajetória pela Seleção. Depois da derrota do Brasil para a Noruega, em julho, o camisa 10 indicou a possibilidade de ter disputado seu último jogo com a equipe nacional.

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", declarou na ocasião.

Apesar da fala, o atacante não anunciou oficialmente uma despedida da Seleção.

Com foco no Santos, Neymar segue trabalhando na recuperação física e tentando retomar sua melhor condição. A mensagem publicada nesta quarta reforçou justamente a dedicação aos treinamentos e tratamentos.

Comemoração por Bontempo

Mesmo fora da convocação, Neymar comemorou a primeira chamada de Gabriel Bontempo, de 21 anos, companheiro de Santos. O jogador compartilhou uma homenagem ao meio-campista nas redes sociais.

"Menino da Vila que joga com talento. Vai pra cima, Bontempo", publicou.