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Neymar realiza sonho de infância e lança marca de biscoitos; produtos terão itens colecionáveis e promoção com camisas autografadas

Atacante fechou parceria com marca brasileira para lançar linha infantil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:43

Neymar
Neymar Crédito: Divulgação

Neymar está transformando um desejo de criança em um novo negócio aos 34 anos. O jogador fechou uma parceria com a Biscoitê para o lançamento de uma linha infantil de biscoitos, aproximando-se de um mercado que, segundo a empresa, fazia parte dos sonhos do atacante desde pequeno.

“Como fãs, sabíamos que o Neymar Jr. tinha o sonho de ter uma fábrica de biscoitos quando era criança”, revelou Raul Matos, CEO da marca.

Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos

Fachada da mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli
Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli
Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli
Sala da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Sala da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Sala de jogos da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Canto gamer da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Academia da casa de Neymar em Santos por Reprodução/YouTube
Academia da casa de Neymar em Santos por Reprodução/YouTube
Sala de massagem da casa de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
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Fachada da mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli

Batizada de Futi, a linha chega às lojas em outubro acompanhada de itens colecionáveis. Além dos biscoitos, o projeto terá cards, bonecos, um mini campo de futebol e o personagem NeyNey, uma versão em desenho animado do jogador.

A parceria também prevê uma ação promocional com diferentes prêmios, entre eles camisas autografadas por Neymar.

Ao falar sobre o novo negócio, o atacante destacou justamente a ligação da parceria com as lembranças da infância e os momentos vividos em família. “A Biscoitê tem uma conexão muito especial comigo porque me faz lembrar da minha infância e da importância da família”, afirmou Neymar.

Para o jogador, produtos e brincadeiras também podem estar associados a momentos afetivos que permanecem na memória. “E acho que é isso que torna tudo ainda mais especial: estar presente em momentos de alegria, em uma brincadeira, em uma conversa em família e criar memórias que ficam para a vida toda”, acrescentou.

Neymar afirmou ainda que se identificou com a proposta da empresa de valorizar essas experiências. “No fim, são essas experiências vividas ao lado de quem a gente ama que ficam para sempre na nossa memória”, completou.

Segundo Raul Matos, saber que Neymar sonhava em ter uma fábrica de biscoitos foi um dos elementos que ajudaram a construir o projeto. “O Futi nasce desse encontro e traduz aquilo em que acreditamos: que sonhos de infância podem ganhar novos significados e que coisas simples, como um biscoito e uma brincadeira, podem criar memórias”, explicou o executivo.

Com o lançamento, Neymar amplia sua atuação empresarial e passa a associar sua imagem a uma linha de biscoitos voltada ao público infantil, justamente em um segmento que fez parte de seus planos quando ainda era criança.

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