FORA DO CAMPO

Neymar realiza sonho de infância e lança marca de biscoitos; produtos terão itens colecionáveis e promoção com camisas autografadas

Atacante fechou parceria com marca brasileira para lançar linha infantil

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:43

Neymar Crédito: Divulgação

Neymar está transformando um desejo de criança em um novo negócio aos 34 anos. O jogador fechou uma parceria com a Biscoitê para o lançamento de uma linha infantil de biscoitos, aproximando-se de um mercado que, segundo a empresa, fazia parte dos sonhos do atacante desde pequeno.

“Como fãs, sabíamos que o Neymar Jr. tinha o sonho de ter uma fábrica de biscoitos quando era criança”, revelou Raul Matos, CEO da marca.

Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos 1 de 22

Batizada de Futi, a linha chega às lojas em outubro acompanhada de itens colecionáveis. Além dos biscoitos, o projeto terá cards, bonecos, um mini campo de futebol e o personagem NeyNey, uma versão em desenho animado do jogador.

A parceria também prevê uma ação promocional com diferentes prêmios, entre eles camisas autografadas por Neymar.



Ao falar sobre o novo negócio, o atacante destacou justamente a ligação da parceria com as lembranças da infância e os momentos vividos em família. “A Biscoitê tem uma conexão muito especial comigo porque me faz lembrar da minha infância e da importância da família”, afirmou Neymar.

Para o jogador, produtos e brincadeiras também podem estar associados a momentos afetivos que permanecem na memória. “E acho que é isso que torna tudo ainda mais especial: estar presente em momentos de alegria, em uma brincadeira, em uma conversa em família e criar memórias que ficam para a vida toda”, acrescentou.

Neymar afirmou ainda que se identificou com a proposta da empresa de valorizar essas experiências. “No fim, são essas experiências vividas ao lado de quem a gente ama que ficam para sempre na nossa memória”, completou.

Segundo Raul Matos, saber que Neymar sonhava em ter uma fábrica de biscoitos foi um dos elementos que ajudaram a construir o projeto. “O Futi nasce desse encontro e traduz aquilo em que acreditamos: que sonhos de infância podem ganhar novos significados e que coisas simples, como um biscoito e uma brincadeira, podem criar memórias”, explicou o executivo.