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Neymar rebate alfinetada de Luana Piovani e manda recado: ‘Nem os filhos querem saber dela’

Atriz usou as redes sociais para questionar a decisão de voto de Neymar

Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 21:52

Neymar mandou recado para Luana Piovani após comentário da atriz Crédito: Reprodução | Instagram

Nas redes sociais, Luana Piovani virou uma espécie de “comentadora de tudo”, tipo os “militudos” do Twitter, e obviamente não deixou escapar o momento.

Após Neymar ter feito o sinal de 22 com os dedos ao usar seu perfil no Instagram para mostrar como foi tranquilo conseguir votar, Luana Piovani apontou que o posicionamento político do jogador não condiz com o que seu argumento.

Luana Piovani 1 de 11

Luapio, como é conhecida nas redes sociais, disse que Neymar teria falado que vota 22 porque é em prol da família, e alfinetou: “Neymar disse que vai votar 22 porque também preza pela família, mas a mulher dele chega andar torta de tanto chifre”, comentou a atriz nas redes sociais.

No entanto, Neymar não deixou o momento passar e rebateu. “Mora lá em Portugal e quer vir opinar no Brasil. Nem os filhos dela querem estar com ela, essa mulher é demais, que ser humano incrível! Bom é que os processos que ela toma e paga são para o bem”, debochou o jogador com emojis de risos e aplausos.

O comentário chamou atenção nas redes sociais. “A Lu é massa”, comentou uma pessoa. “Eu penso, e a Lu fala, uma diva essa mulher”, afirmou outra. “Agora não pode falar a verdade, ai Neymar, para”, apontou ainda outra pessoa, com emojis de riso.