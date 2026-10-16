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Neymar rebate alfinetada de Luana Piovani e manda recado: ‘Nem os filhos querem saber dela’

Atriz usou as redes sociais para questionar a decisão de voto de Neymar

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 21:52

Neymar mandou recado para Luana Piovani após comentário da atriz
Neymar mandou recado para Luana Piovani após comentário da atriz Crédito: Reprodução | Instagram

Nas redes sociais, Luana Piovani virou uma espécie de “comentadora de tudo”, tipo os “militudos” do Twitter, e obviamente não deixou escapar o momento.

Após Neymar ter feito o sinal de 22 com os dedos ao usar seu perfil no Instagram para mostrar como foi tranquilo conseguir votar, Luana Piovani apontou que o posicionamento político do jogador não condiz com o que seu argumento.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
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Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
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Luana Piovani por Reprodução

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Luapio, como é conhecida nas redes sociais, disse que Neymar teria falado que vota 22 porque é em prol da família, e alfinetou: “Neymar disse que vai votar 22 porque também preza pela família, mas a mulher dele chega andar torta de tanto chifre”, comentou a atriz nas redes sociais.

No entanto, Neymar não deixou o momento passar e rebateu. “Mora lá em Portugal e quer vir opinar no Brasil. Nem os filhos dela querem estar com ela, essa mulher é demais, que ser humano incrível! Bom é que os processos que ela toma e paga são para o bem”, debochou o jogador com emojis de risos e aplausos.

O comentário chamou atenção nas redes sociais. “A Lu é massa”, comentou uma pessoa. “Eu penso, e a Lu fala, uma diva essa mulher”, afirmou outra. “Agora não pode falar a verdade, ai Neymar, para”, apontou ainda outra pessoa, com emojis de riso.

Vale lembrar que em fevereiro de 2023, Luana Piovani apareceu chorando nos Stories do Instagram e desabafou sobre se sentir insegura, ameaçada e “apunhalada”, inclusive citando uma situação envolvendo o filho mais velho, Dom, em meio à briga judicial contra o ex-marido Pedro Scooby.

Tags:

Neymar Luana Piovani

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