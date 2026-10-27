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Neymar se irrita após filha Mavie vestir camisa de time rival: 'Tá de sacanagem?'

Atacante do Santos reprovou o look usado pela menina de 3 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:52

Neymar reclama após filha Mavie surgir com camisa do Palmeiras e Bruna Biancardi responde
Neymar reclama após filha Mavie surgir com camisa do Palmeiras    Crédito: Reprodução/Instagram

O atacante Neymar, de 33 anos, reprovou a escolha do look da filha Mavie, de 3 anos, no último domingo (25). Durante uma live nas redes sociais, o atleta do Santos viu imagens da menina vestindo a camisa do Palmeiras e questionou o registro publicado por sua esposa, Bruna Biancardi, de 32 anos.

Neymar reclama após filha Mavie surgir com camisa do Palmeiras

Mavie surgiu com camisa do Palmeiras  por Reprodução/Instagram
Neymar reclama após filha Mavie surgir com camisa do Palmeiras e Bruna Biancardi responde por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi  por Reprodução/Instagram
Neymar ao lado das filhas, Mavie, Mel e Helena por Reprodução/ Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução | Instagram
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Lucas Alves/Reprodução/Instagram
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Mavie surgiu com camisa do Palmeiras  por Reprodução/Instagram

No vídeo postado por Bruna, a influenciadora produzia uma maquiagem artística de teias de aranha no rosto de Mavie, inspirada no clima de Halloween. A blusa verde do time rival ao clube onde o jogador joga irritou o atacante, que conversava na transmissão com os amigos Cris Guedes e Juninho Manella enquanto dirigia.

"Pô, acabei de ver que a Bruna postou um vídeo da Mavie com a camisa do Palmeiras. Tá de sacanagem?", disparou Neymar. Ao ouvir de Guedes que a família da mãe torce pelo clube paulistano, o jogador cortou o assunto na hora: "Problema é dela, filho".

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Nas redes sociais, Bruna rebateu os comentários sobre a roupa da menina. Ela explicou que a filha gosta de usar roupas de vários clubes diferentes: "Ela tem de vários times e adora se vestir com roupa de futebol por aqui", explicou.

O descontentamento de Neymar com o uniforme rival acontece em semana decisiva no futebol. O Santos recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante, no entanto, cumpre suspensão e não entra na partida após receber cartão vermelho no último sábado (24), durante empate por 1 a 1 contra o Bahia.

Além de Mavie e de Mel, de 1 ano, o atleta e Bruna esperam a terceira menina do relacionamento. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 15 anos, da união com Carol Dantas, e de Helena, de 2 anos, com a modelo Amanda Kimberlly.

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Tags:

Neymar Palmeiras Mavie Bruna Biancardi

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