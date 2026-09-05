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Neymar surpreende, manda recado a adolescente com paralisia cerebral após desabafo sobre bullying e faz promessa

Bernardo, de 15 anos, publicou vídeo pedindo o fim das agressões na escola e recebeu apoio do jogador, além de milhares de mensagens nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:40

Adolescente foi surpreendido por Neymar
Adolescente foi surpreendido por Neymar Crédito: Reprodução

Um vídeo publicado por Bernardo, adolescente de 15 anos que vive em Florianópolis e tem paralisia cerebral, ganhou grande repercussão nas redes sociais depois que ele fez um desabafo sobre episódios de bullying na escola. A publicação chegou até Neymar, que enviou uma mensagem de apoio ao jovem.

Segundo a família, Bernardo vinha sofrendo episódios recorrentes de discriminação e agressões verbais no ambiente escolar. Antes de publicar o vídeo, ele pediu autorização aos pais, Franciele e Guilherme Carrazoni, que decidiram apoiá-lo depois de perceberem a necessidade do filho de falar sobre o que vinha enfrentando.

Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr.

Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Cela Lopes no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Ana Castela no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Kaká no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Rafaella Santos no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Rafaella Santos no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Roberto Carlos no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca, Neymar, Bruna Biancardi, Mel e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Denilson abraça Neymar no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia reclama da internet do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Thiaguinho, Carol Peixinho e Claudia Leitte no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte canta no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mel no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar Pai no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar Pai no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Mavie e Bruna Biancardi no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar Pai no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mel e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
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Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram

No desabafo, o adolescente disse que sonhava com o fim do bullying no colégio e chegou a pedir ajuda a famosos, entre eles Neymar. A mensagem acabou chegando ao jogador.

"Bora encontrar meu amigo, fé e força! Não liga pra esses mané aí não", escreveu Neymar.

Bernardo comemorou a resposta do ídolo e contou que ficou muito feliz com a mensagem. O jovem também revelou que sonha em conhecer Neymar pessoalmente.

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Família registrou boletim de ocorrência

O vídeo foi gravado após um episódio recente de intimidação na escola onde Bernardo estuda. A família registrou um Boletim de Ocorrência e imagens relacionadas ao caso foram entregues às autoridades para investigação.

O diretor da instituição, Marcelo Batista de Souza, afirmou que a escola está colaborando com a apuração e que irá rever os procedimentos caso alguma irregularidade seja confirmada.

"As autoridades já estão de posse das imagens e vão emitir seu juízo de valor, e nós vamos acatar. Se houver alguma irregularidade, a escola vai rever seus processos; e se não houver, vamos lamentar o episódio", declarou.

Segundo a escola, a repercussão do caso também passou a gerar ameaças e atitudes agressivas contra outros estudantes, comportamento que foi repudiado pela direção.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

Lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Neymar mostra cinema ao ar livre de sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Neymar mostra carrinhos de kart de sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Neymar mostra cinema ao ar livre de sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Neymar mostra campo de futebol de sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Instagram
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
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Lago artificial da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Instagram

Mãe faz apelo aos pais

A repercussão do caso também abriu uma discussão sobre o papel das famílias e das escolas no combate ao bullying.

A psicóloga Rebecca Veneziani afirmou que a educação contra o preconceito precisa começar em casa e que não basta apenas ensinar uma criança a não praticar bullying, mas também incentivá-la a reagir quando presencia esse tipo de situação.

Franciele, mãe de Bernardo, fez um apelo direto aos responsáveis por outras crianças e adolescentes.

"Por favor, eduquem seus filhos. Formem o caráter deles, porque caráter não se compra nem se treina no colégio, ele é moldado em casa", afirmou.

Mesmo após os episódios enfrentados, Bernardo segue frequentando a escola e recebeu apoio de milhares de internautas. Ao lado da família, ele mantém o sonho de conhecer Neymar pessoalmente.

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