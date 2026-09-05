ÍDOLO

Neymar surpreende, manda recado a adolescente com paralisia cerebral após desabafo sobre bullying e faz promessa

Bernardo, de 15 anos, publicou vídeo pedindo o fim das agressões na escola e recebeu apoio do jogador, além de milhares de mensagens nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:40

Adolescente foi surpreendido por Neymar Crédito: Reprodução

Um vídeo publicado por Bernardo, adolescente de 15 anos que vive em Florianópolis e tem paralisia cerebral, ganhou grande repercussão nas redes sociais depois que ele fez um desabafo sobre episódios de bullying na escola. A publicação chegou até Neymar, que enviou uma mensagem de apoio ao jovem.

Segundo a família, Bernardo vinha sofrendo episódios recorrentes de discriminação e agressões verbais no ambiente escolar. Antes de publicar o vídeo, ele pediu autorização aos pais, Franciele e Guilherme Carrazoni, que decidiram apoiá-lo depois de perceberem a necessidade do filho de falar sobre o que vinha enfrentando.

Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. 1 de 46

No desabafo, o adolescente disse que sonhava com o fim do bullying no colégio e chegou a pedir ajuda a famosos, entre eles Neymar. A mensagem acabou chegando ao jogador.

"Bora encontrar meu amigo, fé e força! Não liga pra esses mané aí não", escreveu Neymar.

Bernardo comemorou a resposta do ídolo e contou que ficou muito feliz com a mensagem. O jovem também revelou que sonha em conhecer Neymar pessoalmente.

Família registrou boletim de ocorrência

O vídeo foi gravado após um episódio recente de intimidação na escola onde Bernardo estuda. A família registrou um Boletim de Ocorrência e imagens relacionadas ao caso foram entregues às autoridades para investigação.

O diretor da instituição, Marcelo Batista de Souza, afirmou que a escola está colaborando com a apuração e que irá rever os procedimentos caso alguma irregularidade seja confirmada.

"As autoridades já estão de posse das imagens e vão emitir seu juízo de valor, e nós vamos acatar. Se houver alguma irregularidade, a escola vai rever seus processos; e se não houver, vamos lamentar o episódio", declarou.

Segundo a escola, a repercussão do caso também passou a gerar ameaças e atitudes agressivas contra outros estudantes, comportamento que foi repudiado pela direção.

Mansão de Neymar em Mangaratiba 1 de 36

Mãe faz apelo aos pais

A repercussão do caso também abriu uma discussão sobre o papel das famílias e das escolas no combate ao bullying.

A psicóloga Rebecca Veneziani afirmou que a educação contra o preconceito precisa começar em casa e que não basta apenas ensinar uma criança a não praticar bullying, mas também incentivá-la a reagir quando presencia esse tipo de situação.

Franciele, mãe de Bernardo, fez um apelo direto aos responsáveis por outras crianças e adolescentes.

"Por favor, eduquem seus filhos. Formem o caráter deles, porque caráter não se compra nem se treina no colégio, ele é moldado em casa", afirmou.