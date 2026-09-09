FAMOSOS

Neymar tentou comprar mansão mais cara do Brasil, mas perdeu negócio que agora vira projeto de R$ 360 milhões

Imóvel de 11 mil m² no Leblon foi comprado pela Mozak após seis anos de negociação e dará lugar a dez residências de alto padrão

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:44

Neymar e a mansão de R$ 220 milhões no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro Crédito: Bossa Nova Sotheby’s/Divulgação e Raul Baretta/Santos FC

Uma das propriedades mais luxuosas do Rio de Janeiro esteve na mira de Neymar e de sua família, mas acabou sendo adquirida por uma construtora. Agora, o endereço que já foi ocupado por uma das mansões mais caras do Brasil será completamente transformado em um empreendimento avaliado em cerca de R$ 360 milhões.

Localizada no Jardim Pernambuco, área nobre do Leblon, na zona sul do Rio, a propriedade foi comprada pela incorporadora Mozak em 2024, depois de uma negociação que se estendeu por seis anos. Na época, o casarão era anunciado por R$ 220 milhões. O valor efetivamente pago pela empresa não foi divulgado.

Mansão de R$ 220 milhões no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro 1 de 14

A tentativa de compra por parte da família de Neymar foi revelada por Breno Elehep, sócio da Mozak e filho do fundador da companhia, à revista Exame. Segundo ele, os dois lados chegaram a negociar pelo terreno, mas a construtora manteve o interesse na área para desenvolver um novo projeto.

"Na época, o Neymar, a família do Neymar, tentou comprar o terreno e a gente estava firme e forte para comprar a casa para fazer esse projeto", contou Breno à Exame.

Agora, o antigo casarão começa a desaparecer para dar lugar ao Estância Pernambuco, condomínio de alto padrão que terá dez residências exclusivas. O empreendimento tem Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em aproximadamente R$ 360 milhões.

Como era a mansão de R$ 220 milhões?

A propriedade que chamou a atenção da família de Neymar ocupava uma área de 11 mil m², com 2.500 m² de área construída. O tamanho era apenas uma das características que ajudavam a colocar o imóvel entre os mais luxuosos do país.

Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões 1 de 22

A mansão tinha seis suítes, 18 banheiros, 15 vagas de garagem, piscina semiolímpica, sauna, biblioteca e até um heliponto particular.

Construída em 1986 pela família Amaral, antiga proprietária da rede de supermercados Disco, a residência também contava com uma estrutura bastante incomum: uma réplica da casa, em escala menor, criada para acomodar funcionários.

No auge da ocupação do imóvel, 43 empregados trabalhavam diariamente na propriedade.

O que será construído no lugar

O terreno de 11 mil m² agora será dividido em dez residências de alto padrão. Sete das unidades já haviam sido comercializadas quando Breno concedeu a entrevista à Exame.

Mansão de Neymar em Mangaratiba 1 de 36

O projeto é assinado pelo escritório Bernardes Arquitetura e não terá casas idênticas. A proposta prevê desenhos diferentes para cada residência, embora todas mantenham uma conexão visual.

Os futuros proprietários também poderão personalizar os imóveis. "Cada uma delas é totalmente diferente, mas elas conversam entre si. Cada cliente personaliza a casa do jeito que quer", explicou Breno.