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Neymar viraliza novamente com novo visual: ‘Quem é essa pessoa?’

Mudança foi suficiente para levantar especulações sobre um procedimento no rosto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 14:55

Neymar chamou atenção de seguidores com mudança
Neymar chamou atenção de seguidores com mudança Crédito: Reprodução | Instagram

Como um camaleão, Neymar viralizou de novo nas redes sociais com o novo visual. O jogador do Santos, de 34 anos, adotou um cavanhaque e bigode após anos usando barba.

Em comentários de fotos divulgadas em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (1ª), seguidores afirmaram que não o reconheceram.

Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
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Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock

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A mudança foi suficiente para levantar especulações sobre um procedimento no rosto, embora não tenha confirmação de que o craque tenha realizado qualquer tipo de intervenção.

No X, antigo Twitter, um vídeo reuniu mais de 900 mil impressões, mostrando o camisa 10 tirando fotos com os fãs na saída de um jogo do Peixe.

Fãs citaram naturalização facial feita por Vini Jr. para se referir às mudanças de Neymar. “Tava todo mundo falando do Vini Jr, sendo que é só uma bomba de fumaça pra esconder que quem foi substituído, na verdade, foi o Neymar. Porque quem, é essa pessoa?”, brincou uma internauta.

Entre vários estilos, Neymar já teve moicano, já foi loiro, já teve barba, e sempre surpreende com looks em eventos.

Tags:

Neymar Neymar jr.

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