Neymar viraliza novamente com novo visual: ‘Quem é essa pessoa?’

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Felipe Sena
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 14:55
Como um camaleão, Neymar viralizou de novo nas redes sociais com o novo visual. O jogador do Santos, de 34 anos, adotou um cavanhaque e bigode após anos usando barba.
Em comentários de fotos divulgadas em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (1ª), seguidores afirmaram que não o reconheceram.
Neymar pela Seleção Brasileira
A mudança foi suficiente para levantar especulações sobre um procedimento no rosto, embora não tenha confirmação de que o craque tenha realizado qualquer tipo de intervenção.
No X, antigo Twitter, um vídeo reuniu mais de 900 mil impressões, mostrando o camisa 10 tirando fotos com os fãs na saída de um jogo do Peixe.
Fãs citaram naturalização facial feita por Vini Jr. para se referir às mudanças de Neymar. “Tava todo mundo falando do Vini Jr, sendo que é só uma bomba de fumaça pra esconder que quem foi substituído, na verdade, foi o Neymar. Porque quem, é essa pessoa?”, brincou uma internauta.
Entre vários estilos, Neymar já teve moicano, já foi loiro, já teve barba, e sempre surpreende com looks em eventos.