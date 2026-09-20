Nick Sol morreu de quê? Cantora lutava contra doença desde a infância

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 15:00
A morte precoce da cantora e dançarina Nick Sol, aos 38 anos, pegou o público cearense de surpresa neste fim de semana. A funkeira enfrentava um quadro de saúde delicado que se agravou logo após a intensa temporada de shows do Carnaval deste ano. Desde a infância, a artista convivia com uma hepatite autoimune, uma doença grave em que o próprio sistema de defesa do corpo ataca o fígado.
A cantora Nick Sol
Na tentativa de reverter o quadro, Nick passou por um transplante de órgão e seguia internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar dos esforços médicos, ela acabou não resistindo às complicações causadas por uma hipertensão pulmonar (pressão arterial elevada nos pulmões). A família confirmou a partida da cantora no último sábado (19).
Nascida e criada no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, Nick transformou sua paixão pela dança em uma carreira sólida. À frente da Banda Nick Sol, ela criou uma identidade musical única, misturando funk, trap e hip-hop com ritmos nordestinos como forró e piseiro. O resultado do sucesso foi visto nos principais pontos de encontro do carnaval cearense.
Além de arrastar multidões nas festas de rua e projetos sociais, a artista teve seu talento reconhecido na televisão. Em 2023, Nick venceu o Prêmio Globo na categoria de Melhor Chamada Regional, após brilhar em um videoclipe de divulgação da Copa do Mundo gravado para a TV Verdes Mares, ao lado das cantoras Luíza Nobel e Carú.