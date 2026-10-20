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Nicole Bahls revela diagnóstico de alopecia e quem a inspirou a falar do assunto: 'Trouxe coragem'

Aos 40 anos, influenciadora tratou perda de cabelo na região frontal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:53

Nicole Bahls Crédito: Reprodução

Nicole Bahls detalhou o transplante capilar que realizou em maio para tratar a alopecia androgenética. A influenciadora confessou que a decisão de expor o diagnóstico nas redes sociais exigiu coragem, mas teve um incentivo fundamental: a forma como sua amiga, a cantora Anitta, lida publicamente com procedimentos estéticos.

Sítio de Nicole Bahls 1 de 23

A queda de cabelo atingiu a parte frontal da cabeça e foi identificada logo nos primeiros sinais. Nicole explicou que o problema ainda não incomodava tanto, mas preferiu agir de forma preventiva. O tratamento já apresenta resultados e ela brinca que daqui a pouco estará "cabeluda" novamente.

"Eu tive um indício de alopecia. Não era uma coisa que me incomodava, mas, quando soube, falei: 'Vou me precaver se tem como a gente se cuidar'", relatou a modelo, que comemora a evolução: "Resolvi fazer e amei. Está no processo ainda; está crescendo. Daqui a pouco eu estou cabeluda".

A iniciativa de debater uma questão que afeta diretamente a autoestima feminina surgiu da transparência da artista carioca. Nicole avalia que a amiga ajudou a quebrar o tabu sobre plásticas e autocuidado. "Acho que a Anitta trouxe um pouco dessa coragem para as mulheres de se cuidarem, de procurarem plásticas... e, como sou amiga, acho que tenho um pouquinho dessa coragem dela também", refletiu.

Ela ressaltou que a busca por tratamento é um direito: "Alopecia é uma coisa androgenética; é uma questão de saúde. Mas mesmo que seja uma questão estética, para a mulher se sentir melhor, é muito bom".

Nicole Bahls e Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

O relato público acabou virando uma rede de troca com as seguidoras. A influenciadora diz que sua caixa de mensagens lotou com perguntas de mulheres buscando entender as etapas do transplante.