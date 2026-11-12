JOGOS

Nintendo explica por que mantém seus jogos exclusivos: o que faz a empresa evitar lançamentos em consoles concorrentes

Doug Bowser revela como a integração entre hardware e software ajuda a empresa a manter seus jogos exclusivos



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:11

A integração entre hardware e software é um dos diferenciais da estratégia da Nintendo Crédito: Foto: Pixabay

A possibilidade de jogar títulos da Nintendo em consoles de outras fabricantes pode parecer interessante para muitos fãs, mas a empresa japonesa não demonstra interesse em seguir esse caminho. A estratégia de manter seus principais jogos em plataformas próprias continua sendo considerada importante para os negócios da companhia.

A explicação foi apresentada por Doug Bowser, ex-presidente da Nintendo of America, durante um painel realizado no GamesBeat Next 2026. Na ocasião, o executivo falou sobre os motivos que fazem a fabricante apostar na integração entre seus consoles e os jogos desenvolvidos para eles.

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Segundo Bowser, essa relação entre hardware e software permite que a Nintendo aproveite melhor as características de cada plataforma. Além disso, o modelo contribui para manter os custos de desenvolvimento em níveis menores.

Por que a Nintendo não quer levar seus jogos para outros consoles?

Um dos principais motivos está na maneira como a Nintendo organiza suas equipes de desenvolvimento. Diferentemente de empresas que trabalham com diferentes plataformas, a companhia japonesa mantém uma colaboração próxima entre os profissionais responsáveis pelos consoles e aqueles que desenvolvem os jogos.

Essa integração permite que os desenvolvedores conheçam melhor os recursos disponíveis em cada equipamento. Com isso, conseguem adaptar as experiências para aproveitar o desempenho e as particularidades do hardware.

Essa integração permite que os desenvolvedores conheçam melhor os recursos disponíveis em cada equipamento. Com isso, conseguem adaptar as experiências para aproveitar o desempenho e as particularidades do hardware.

O que Doug Bowser disse sobre a exclusividade da Nintendo?

Doug Bowser explicou por que a empresa japonesa não pretende levar seus jogos para plataformas concorrentes Crédito: Foto: SWinxy- Wikimedia Commons

Durante sua participação no GamesBeat Next 2026, Bowser comentou que a Nintendo trabalha para construir um universo próprio, no qual os consumidores podem entrar, jogar e fazer parte das experiências oferecidas pela companhia.

Em sua declaração, o executivo destacou que a empresa não identifica, neste momento, uma necessidade de levar seus conteúdos para além de suas próprias plataformas.

Isso significa que a Nintendo não enxerga seus jogos apenas como produtos vendidos individualmente. Eles também fazem parte de um ecossistema que envolve consoles, personagens, franquias e experiências desenvolvidas para funcionar em conjunto.

A Nintendo pode mudar de ideia no futuro?

Embora a declaração indique que a empresa não pretende expandir seus jogos para consoles concorrentes neste momento, isso não significa necessariamente que a estratégia esteja definida para sempre.

O mercado de videogames passa por transformações constantes, com mudanças nos hábitos dos jogadores, nos custos de produção e nas formas de distribuição dos conteúdos.