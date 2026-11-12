Nintendo explica por que mantém seus jogos exclusivos: o que faz a empresa evitar lançamentos em consoles concorrentes

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:11
A possibilidade de jogar títulos da Nintendo em consoles de outras fabricantes pode parecer interessante para muitos fãs, mas a empresa japonesa não demonstra interesse em seguir esse caminho. A estratégia de manter seus principais jogos em plataformas próprias continua sendo considerada importante para os negócios da companhia.
A explicação foi apresentada por Doug Bowser, ex-presidente da Nintendo of America, durante um painel realizado no GamesBeat Next 2026. Na ocasião, o executivo falou sobre os motivos que fazem a fabricante apostar na integração entre seus consoles e os jogos desenvolvidos para eles.
Nintendo
Segundo Bowser, essa relação entre hardware e software permite que a Nintendo aproveite melhor as características de cada plataforma. Além disso, o modelo contribui para manter os custos de desenvolvimento em níveis menores.
Um dos principais motivos está na maneira como a Nintendo organiza suas equipes de desenvolvimento. Diferentemente de empresas que trabalham com diferentes plataformas, a companhia japonesa mantém uma colaboração próxima entre os profissionais responsáveis pelos consoles e aqueles que desenvolvem os jogos.
Essa integração permite que os desenvolvedores conheçam melhor os recursos disponíveis em cada equipamento. Com isso, conseguem adaptar as experiências para aproveitar o desempenho e as particularidades do hardware.
Essa integração permite que os desenvolvedores conheçam melhor os recursos disponíveis em cada equipamento. Com isso, conseguem adaptar as experiências para aproveitar o desempenho e as particularidades do hardware.
Durante sua participação no GamesBeat Next 2026, Bowser comentou que a Nintendo trabalha para construir um universo próprio, no qual os consumidores podem entrar, jogar e fazer parte das experiências oferecidas pela companhia.
Em sua declaração, o executivo destacou que a empresa não identifica, neste momento, uma necessidade de levar seus conteúdos para além de suas próprias plataformas.
Isso significa que a Nintendo não enxerga seus jogos apenas como produtos vendidos individualmente. Eles também fazem parte de um ecossistema que envolve consoles, personagens, franquias e experiências desenvolvidas para funcionar em conjunto.
Embora a declaração indique que a empresa não pretende expandir seus jogos para consoles concorrentes neste momento, isso não significa necessariamente que a estratégia esteja definida para sempre.
O mercado de videogames passa por transformações constantes, com mudanças nos hábitos dos jogadores, nos custos de produção e nas formas de distribuição dos conteúdos.
No caso da Nintendo, a integração entre seus consoles e jogos continua sendo um diferencial importante. A companhia aposta na construção de um ambiente próprio para manter o relacionamento com seus consumidores e fortalecer suas principais franquias.