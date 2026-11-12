Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nintendo explica por que mantém seus jogos exclusivos: o que faz a empresa evitar lançamentos em consoles concorrentes

Doug Bowser revela como a integração entre hardware e software ajuda a empresa a manter seus jogos exclusivos

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:11

A integração entre hardware e software é um dos diferenciais da estratégia da Nintendo
A integração entre hardware e software é um dos diferenciais da estratégia da Nintendo Crédito: Foto: Pixabay

A possibilidade de jogar títulos da Nintendo em consoles de outras fabricantes pode parecer interessante para muitos fãs, mas a empresa japonesa não demonstra interesse em seguir esse caminho. A estratégia de manter seus principais jogos em plataformas próprias continua sendo considerada importante para os negócios da companhia.

A explicação foi apresentada por Doug Bowser, ex-presidente da Nintendo of America, durante um painel realizado no GamesBeat Next 2026. Na ocasião, o executivo falou sobre os motivos que fazem a fabricante apostar na integração entre seus consoles e os jogos desenvolvidos para eles.

Nintendo

A Nintendo aposta em consoles próprios para oferecer experiências desenvolvidas especialmente para suas plataformas por Foto: Pixabay
A integração entre hardware e software é um dos diferenciais da estratégia da Nintendo por Foto: Pixabay
Doug Bowser explicou por que a empresa japonesa não pretende levar seus jogos para plataformas concorrentes por Foto: SWinxy- Wikimedia Commons
A Nintendo mantém seus principais jogos exclusivos para fortalecer o próprio ecossistema de consoles por Foto : Nintendo
1 de 4
A Nintendo aposta em consoles próprios para oferecer experiências desenvolvidas especialmente para suas plataformas por Foto: Pixabay

Segundo Bowser, essa relação entre hardware e software permite que a Nintendo aproveite melhor as características de cada plataforma. Além disso, o modelo contribui para manter os custos de desenvolvimento em níveis menores.

Por que a Nintendo não quer levar seus jogos para outros consoles?

Um dos principais motivos está na maneira como a Nintendo organiza suas equipes de desenvolvimento. Diferentemente de empresas que trabalham com diferentes plataformas, a companhia japonesa mantém uma colaboração próxima entre os profissionais responsáveis pelos consoles e aqueles que desenvolvem os jogos.

Essa integração permite que os desenvolvedores conheçam melhor os recursos disponíveis em cada equipamento. Com isso, conseguem adaptar as experiências para aproveitar o desempenho e as particularidades do hardware.

Essa integração permite que os desenvolvedores conheçam melhor os recursos disponíveis em cada equipamento. Com isso, conseguem adaptar as experiências para aproveitar o desempenho e as particularidades do hardware.

O que Doug Bowser disse sobre a exclusividade da Nintendo?

Doug Bowser explicou por que a empresa japonesa não pretende levar seus jogos para plataformas concorrentes
Doug Bowser explicou por que a empresa japonesa não pretende levar seus jogos para plataformas concorrentes Crédito: Foto: SWinxy- Wikimedia Commons

Durante sua participação no GamesBeat Next 2026, Bowser comentou que a Nintendo trabalha para construir um universo próprio, no qual os consumidores podem entrar, jogar e fazer parte das experiências oferecidas pela companhia.

Em sua declaração, o executivo destacou que a empresa não identifica, neste momento, uma necessidade de levar seus conteúdos para além de suas próprias plataformas.

Isso significa que a Nintendo não enxerga seus jogos apenas como produtos vendidos individualmente. Eles também fazem parte de um ecossistema que envolve consoles, personagens, franquias e experiências desenvolvidas para funcionar em conjunto.

A Nintendo pode mudar de ideia no futuro?

Embora a declaração indique que a empresa não pretende expandir seus jogos para consoles concorrentes neste momento, isso não significa necessariamente que a estratégia esteja definida para sempre.

O mercado de videogames passa por transformações constantes, com mudanças nos hábitos dos jogadores, nos custos de produção e nas formas de distribuição dos conteúdos.

No caso da Nintendo, a integração entre seus consoles e jogos continua sendo um diferencial importante. A companhia aposta na construção de um ambiente próprio para manter o relacionamento com seus consumidores e fortalecer suas principais franquias.

Tags:

Jogos Games

Mais recentes

Imagem - Como fazer tilápia no forno sem juntar água: almoço de 15 minutos tem crostinha crocante de queijo

Como fazer tilápia no forno sem juntar água: almoço de 15 minutos tem crostinha crocante de queijo
Imagem - 5 signos entram numa onda de felicidade e descobrem que o melhor ainda está por vir hoje (12 de novembro)

5 signos entram numa onda de felicidade e descobrem que o melhor ainda está por vir hoje (12 de novembro)
Imagem - Xororó expõe bronca em Leonardo por mensagem em grupo de WhatsApp: 'Sem-vergonha'

Xororó expõe bronca em Leonardo por mensagem em grupo de WhatsApp: 'Sem-vergonha'