O CLIMA ESQUENTOU!

Nivea Stelmann dá cantada ousada em Paulo Zulu após fim do casamento de 14 anos; veja

Atriz e modelo estão recém-separados e trocaram brincadeiras durante bate-papo no YouTube

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:34

Paulo Zulu e Nivea Stelmann Crédito: Reprodução/YouTube

O clima esquentou durante um bate-papo entre Nivea Stelmann e Paulo Zulu no canal do YouTube da atriz, o 'Nívea Por Aí'. Recém-separados de seus antigos casamentos, os dois trocaram indiretas e brincadeiras sugestivas ao longo da entrevista. A interação descontraída acabou em um convite ousado da artista para o ex-galã.

Nivea Stelmann flertou com Paulo Zulu 1 de 8

O flerte começou quando Nivea questionou o que uma mulher precisava para conseguir conquistar o modelo. Sem hesitar, Zulu afirmou ser um homem muito intenso e com um "fogo grande" nas relações amorosas. "Eu preciso de uma mulher que possa jogar água no fogo para diminuir", disparou o veterano de 63 anos.

A atriz de 52 anos logo retrucou, afirmando que os dois não dariam certo porque ela também tem temperamento quente, justificando com seu signo de Áries. Zulu revelou ser do mesmo signo astrológico, o que elevou o tom da conversa. Entrando na brincadeira, Nivea disse sem rodeios: "Vambora, Zulu, meu quarto está logo ali".



Paulo Zulu 1 de 14

A troca de flertes chamou a atenção dos fãs porque ambos estão solteiros há pouco tempo. Nivea mora atualmente nos Estados Unidos e se separou em junho de Marcus Rocha, após 14 anos de união. A atriz chegou a confessar que o pedido de divórcio por parte do ex-marido a pegou de surpresa.