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Nivea Stelmann dá cantada ousada em Paulo Zulu após fim do casamento de 14 anos; veja

Atriz e modelo estão recém-separados e trocaram brincadeiras durante bate-papo no YouTube

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:34

Paulo Zulu e Nivea Stelmann  Crédito: Reprodução/YouTube

O clima esquentou durante um bate-papo entre Nivea Stelmann e Paulo Zulu no canal do YouTube da atriz, o 'Nívea Por Aí'. Recém-separados de seus antigos casamentos, os dois trocaram indiretas e brincadeiras sugestivas ao longo da entrevista. A interação descontraída acabou em um convite ousado da artista para o ex-galã.

Nivea Stelmann flertou com Paulo Zulu

Nivea Stelmann brinca com Paulo Zulu após clima esquentar em entrevista por Reprodução/YouTube
Nivea Stelmann e Marcus Rocha por Reprodução/Instagram
Nivea Stelmann brinca com Paulo Zulu após clima esquentar em entrevista por Reprodução/YouTube
Paulo Zulu e Elaine Quisinski terminaram o casamento em setembro de 2026 por Reprodução/Instagram
Nivea Stelmann brinca com Paulo Zulu após clima esquentar em entrevista por Reprodução/YouTube
Nivea Stelmann, Marcus Rocha e a família por Reprodução/Instagram
Elaine Quisinski e Paulo Zulu se separaram há 9 meses por Reprodução | Instagram
Casamento de Paulo Zulu chegou ao fim por Reprodução
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Nivea Stelmann brinca com Paulo Zulu após clima esquentar em entrevista por Reprodução/YouTube

O flerte começou quando Nivea questionou o que uma mulher precisava para conseguir conquistar o modelo. Sem hesitar, Zulu afirmou ser um homem muito intenso e com um "fogo grande" nas relações amorosas. "Eu preciso de uma mulher que possa jogar água no fogo para diminuir", disparou o veterano de 63 anos.

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A atriz de 52 anos logo retrucou, afirmando que os dois não dariam certo porque ela também tem temperamento quente, justificando com seu signo de Áries. Zulu revelou ser do mesmo signo astrológico, o que elevou o tom da conversa. Entrando na brincadeira, Nivea disse sem rodeios: "Vambora, Zulu, meu quarto está logo ali".

Paulo Zulu

Paulo Zulu por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
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Paulo Zulu por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
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Paulo Zulu por Reprodução

A troca de flertes chamou a atenção dos fãs porque ambos estão solteiros há pouco tempo. Nivea mora atualmente nos Estados Unidos e se separou em junho de Marcus Rocha, após 14 anos de união. A atriz chegou a confessar que o pedido de divórcio por parte do ex-marido a pegou de surpresa.

Já Paulo Zulu encerrou seu casamento com a modelo Elaine Quisinski há cerca de nove meses. O término, no entanto, só veio a público em setembro deste ano, com a ex-mulher citando "questões sérias" como motivo do rompimento. O antigo casal tem um filho pequeno, Kiron, de cinco anos.

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