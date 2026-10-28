No apê de Zé Felipe em Miami, Virginia Fonseca celebra fim de promessa de dois meses

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:03
Virginia Fonseca encerrou um jejum de dois meses longe de batata frita durante a viagem que faz por Miami, nos Estados Unidos. A influenciadora de 27 anos comemorou o fim da promessa nesta terça-feira (27), mostrando o prato do almoço para os seguidores nas redes sociais.
Em Miami, Virginia Fonseca celebra fim de promessa de dois meses
Mesmo com a curiosidade dos fãs nos comentários, ela não quis contar a razão da promessa. Pouco depois da refeição, Virginia ainda postou fotos em que aparece com um conjunto rosa na varanda do restaurante.
A influenciadora está passando os dias no apartamento de Zé Felipe, de 28 anos, na cidade norte-americana. Logo cedo, ela gravou os cômodos para matar a curiosidade do público e brincou com a situação. Virginia usou o famoso áudio da vilã Carminha, da novela 'Avenida Brasil', dizendo que "até que a cachorra tem bom gosto". Na legenda, escreveu: "Quando seu ex-marido te empresta o apartamento dele em Miami".
A viagem em família acontece logo após o término de Virginia com o jogador Vini Jr., de 26 anos. Nos últimos dias, os dois foram vistos juntos em uma praia da Flórida ao lado de amigos e dos três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 2.
A aproximação já vinha dando sinais no Brasil. Na semana passada, o cantor passou o dia na casa dela, em Goiânia. Apesar dos dois estarem bem próximos na rotina com as crianças, nenhum deles falou sobre uma possível volta do relacionamento.
Virginia e Zé Felipe se casaram no início de 2021, logo depois de começarem a namorar. A separação veio em maio de 2025.