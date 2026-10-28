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No apê de Zé Felipe em Miami, Virginia Fonseca celebra fim de promessa de dois meses

Influenciadora viajou para os Estados Unidos com os filhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:03

Zé Felipe e Virginia Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Virginia Fonseca encerrou um jejum de dois meses longe de batata frita durante a viagem que faz por Miami, nos Estados Unidos. A influenciadora de 27 anos comemorou o fim da promessa nesta terça-feira (27), mostrando o prato do almoço para os seguidores nas redes sociais.

Em Miami, Virginia Fonseca celebra fim de promessa de dois meses 1 de 8

Mesmo com a curiosidade dos fãs nos comentários, ela não quis contar a razão da promessa. Pouco depois da refeição, Virginia ainda postou fotos em que aparece com um conjunto rosa na varanda do restaurante.

A influenciadora está passando os dias no apartamento de Zé Felipe, de 28 anos, na cidade norte-americana. Logo cedo, ela gravou os cômodos para matar a curiosidade do público e brincou com a situação. Virginia usou o famoso áudio da vilã Carminha, da novela 'Avenida Brasil', dizendo que "até que a cachorra tem bom gosto". Na legenda, escreveu: "Quando seu ex-marido te empresta o apartamento dele em Miami".

A viagem em família acontece logo após o término de Virginia com o jogador Vini Jr., de 26 anos. Nos últimos dias, os dois foram vistos juntos em uma praia da Flórida ao lado de amigos e dos três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 2.

A aproximação já vinha dando sinais no Brasil. Na semana passada, o cantor passou o dia na casa dela, em Goiânia. Apesar dos dois estarem bem próximos na rotina com as crianças, nenhum deles falou sobre uma possível volta do relacionamento.